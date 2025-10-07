Това е краят! Ето какво направиха на Елените

Вулгарност, непукизъм или чувство за хумор?

Достъпът до ваканционно селище „Елените“ е ограничен, голяма част от имотите, които се оказаха на пътя на бедствието са унищожени, но това не попречи на предприемчив брокер да обяви „офертата на годината“, установи Флагман.бг.

Потопът удари курорта на 3 октомври около 11 часа. Ден по-късно - на 4 октомври е публикувана следната обява:

„Предлагаме за продажба луксозна двуетажна къща с три спални, разположена в модерен комплекс Вила Романа в Елените. С просторна жилищна площ от 200 кв.м, този дом предлага отлично разпределение, включващо: - на първи етаж - голяма дневна- трапезария с кухненски кът, баня с тоалетна,склад. - на втори етаж две родителски спални/всяка със собствена баня и тоалетна/,детска стая,тераса.

От партерният етаж се излиза към прекрасна градина, оборудвана с лятна мебел. Имотът е напълно обзаведен с висококачествени мебели и разполага с частна градина, осигуряваща идеално място за релакс“, пишат брокерите и обявяват цената на имота . 528 хил. лева или 270 хил. евро.

Публикувани са и снимки, разбира се преди потопа, които показват добре поддържани зелени площи и сравнително приятно място за живот, в близост до плаж Козлука.

