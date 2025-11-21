Слънчогледови или тиквени? Ето кои семки са по-полезни

Тиквените и слънчогледовите семки се добавят към салати, смеси за закуски и смутита, за да обогатят ястията ни с хранителни вещества. Те също така са вкусни за хапване самостоятелно, съобщава Prevention.

„Те са любими сред повечето диетолози, защото

съдържат здравословни мазнини, фибри и имат страхотен вкус“,

казва експерт от клиниката „Купър“.

Така че ако искате да увеличите приема си на фибри, протеини и магнезий, тиквените и слънчогледовите семки съдържат значителни количества и от трите, но възниква въпросът кои от тях са най-подходящи за консумация.

Фибри

„Приемът на достатъчно фибри може да не изглежда като приоритет, когато става въпрос за хранене. Въпреки това, фибрите играят жизненоважна роля в подхранването на полезните чревни бактерии, подобряването на редовността на червата, помагайки ни да останем сити и доволни след хранене и намалявайки риска от сърдечни заболявания, диабет тип 2 и затлъстяване“, обяснява регистрираният диетолог Таня Фрайрайх.

Според USDA FoodData Central слънчогледовите семки съдържат около 11,1 грама фибри на 100 грама, докато тиквените семки съдържат около 6,5 грама.

„Това означава, че ако основната ви цел е приемът на фибри, слънчогледовите семки съдържат повече на порция. Тиквените семки обаче също са важен източник на фибри и двата вида семена могат да ви помогнат да достигнете дневния си прием на фибри (22-34 грама фибри на ден за повечето възрастни)“, добавя статията.

Така че в този случай слънчогледовите семки са победителите.

Протеин

Когато мислим за протеини, често се сещаме за месо, яйца и млечни продукти, а не за семена. Те обаче могат да бъдат отличен източник на протеини и са много полезни за тези, които следват растителна диета.

„Като увеличите приема на семена, вие също така увеличавате приема на растителни протеини и здравословни линолови мастни киселини, които помагат за понижаване на кръвното налягане, подобряване на нивата на холестерола и стабилизиране на нивата на кръвната захар“, казва диетологът Меридиан Зърнър.

По отношение на числата, тиквените семки съдържат около 29,8 грама протеин на 100 грама, докато слънчогледовите семки съдържат 19,3 грама на 100 грама. Така че тиквените семки са победителят тук.

Магнезий

„Магнезият не само е важен електролит за функцията на тялото ни, но също така намалява риска от сърдечни заболявания, помага за понижаване на кръвното налягане, жизненоважен е за здравето на костите и регулира нивата на кръвната захар“, добавя Фрайрайх. Поради това, тиквените семки печелят в този аспект.

„Тиквените семки съдържат около 550 мг магнезий на 100 грама, докато слънчогледовите семки съдържат около 129 мг на 100 грама. Това е значителна разлика, което означава, че тиквените семки са едни от най-богатите на магнезий храни, които можете да добавите към ястията си“, съветва изданието.

Следователно, както тиквените, така и слънчогледовите семки имат много полезни свойства. Ако имате нужда от повече фибри, протеини или магнезий, може да предпочетете тези, които съдържат повече от всяко специфично хранително вещество.

Ако обаче искате да балансирате диетата си, Зърнър препоръчва да разнообразите приема на семена, за да се възползвате от „уникалните ползи за здравето“ и на двата вида.

Едно проучване „свързва слънчогледовите семки, по-специално, с намален риск от високи нива на глюкоза при диабет поради съдържанието им на полифеноли, което помага за намаляване на инсулиновата резистентност“, а друго проучване установява, „че повишената консумация на тиквени семки е свързана с намален риск от рак на гърдата“.

