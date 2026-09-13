Може ли да се ядат семките от динята? Диетолози изненадаха с отговора си
Те могат да се консумират сурови, печени или покълнали, но хранителната им стойност зависи от начина на обработка
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Те могат да се консумират сурови, печени или покълнали, но хранителната им стойност зависи от начина на обработка
И двата вида семки съдържат значителни количества от три хранителни вещества
Не консумирайте по-голямо количество, не е здравословно
Те могат да причинят сериозни храносмилателни разстройства
Диетологът Мария Розанова предупреди, че яденето на семките може да причини храносмилателни разстройства
Съдържат огромно количество полезни вещества
Вече са достъпни от родни производители и набират все по-голяма популярност заради подобрените им вкусови качества
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