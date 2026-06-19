Може ли да се ядат семките от динята? Диетолози изненадаха с отговора си

Поколения деца са предупреждавани да не поглъщат семките на динята, но познатата забрана няма научно основание. Както черните зрели семена, така и меките бели обвивки са годни за консумация, а случайното им поглъщане не създава проблем за повечето здрави хора. По-интересното е, че обелените, покълнали или изпечени семки могат да се превърнат в питателна добавка към менюто. Те съдържат растителен протеин, минерали и ненаситени мазнини, но са и сравнително калорични, затова количеството има значение.

Цялата диня може да бъде използвана

„Динята е 100 процента годна за употреба“, посочва Стефани Барлоу от Националния съвет за популяризиране на динята. Освен сочната вътрешност могат да се използват семките и дори кората, след подходящо приготвяне.

Това не означава, че всеки трябва да дъвче твърдите черни семки направо от плода. Те са безопасни, но обвивката им е жилава и част от тях може да премине през храносмилателната система, без съдържанието да бъде усвоено напълно. Печенето, покълването или обелването ги прави по-приятни за ядене и улеснява използването им като отделна храна.

При малки деца твърдите семена трябва да се предлагат внимателно заради риска от задавяне. Хората с хранителни алергии или специфични заболявания също е разумно да се съобразят със съвета на медицински специалист.

Малките семки крият сериозен хранителен заряд

Динените семки съдържат фосфор, калий, манган, магнезий, фолат, цинк и желязо. В тях има също растителни белтъчини и ненаситени мастни киселини, които са част от балансираното хранене.

Тези вещества участват в нормалната работа на организма. Фосфорът има значение за костите, желязото е необходимо за пренасянето на кислород, а магнезият подпомага нормалната функция на мускулите и нервната система. Наличието на полезни мазнини може да бъде част от режим, насочен към поддържане на здравословен липиден профил, но семките не бива да се представят като самостоятелно средство за понижаване на холестерола.

Почти 160 калории в малка шепа

Около 28 грама сушени ядки от динени семки съдържат приблизително 158 калории. Данните на Министерството на земеделието на САЩ сочат близо 28 грама протеин на 100 грама сушени ядки, което означава около 8 грама в стандартна порция от 28 грама. При покълнали, обелени и сушени семена отделни продукти могат да достигнат приблизително 10 грама белтъчини в същото количество.

Затова определението „нискокалорични“ може да бъде подвеждащо. Семките са малки, но хранително концентрирани и богати на мазнини, подобно на други ядки и семена. Те могат да добавят протеин към менюто, но не е необходимо да се консумират в големи количества.

Черните и белите семки не са еднакви

Черните семена са напълно развити и зрели. При подходящи условия те могат да бъдат засадени и от тях да израсне ново растение.

Белите „семки“ всъщност са меки, недоразвити семенни обвивки. Те се срещат особено често в сортовете, продавани като безсеменни, и лесно се сдъвкват заедно със сочната част на плода. И двата вида са годни за консумация, но зрелите черни семки обикновено са по-подходящи за печене или допълнителна обработка.

Как да ги превърнем в храна

Най-лесният вариант е семките да бъдат измити, добре изсушени и изпечени до хрупкавост. Могат да се консумират като самостоятелна закуска или да се добавят към салати, тестени изделия и зърнени закуски.

От тях се произвеждат още брашно, масло за мазане и растително олио. Покълването и отстраняването на външната обвивка също ги правят по-меки и удобни за използване.

Така динята се оказва много повече от сладката червена вътрешност, която изяждаме през лятото. Семките не са опасният остатък от детските предупреждения, а малка и питателна част от плода, която може да бъде използвана вместо автоматично да попадне в кошчето.

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