Случи се! Една верига пусна българска диня за 0,25 евро килограма
Прясно агнешко само за 11 евро предлага една от големите вериги у нас
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Прясно агнешко само за 11 евро предлага една от големите вериги у нас
Лятото е немислимо без нея
Професорът развали магията на Горещниците, но предупреди за дълго и задушно лято
Кухненският метод работи също при домати, печено месо и други сочни продукти
Те могат да се консумират сурови, печени или покълнали, но хранителната им стойност зависи от начина на обработка
Ботаническият парадокс бил дългият спор дали е плод или зеленчук
Този сочен плод е уникален естествен източник на аминокиселини
В сравнение с други плодове, динята е храна с по-ниско съдържание на калории
При всички случаи внимателно огледайте динята за повреди
Необходими продукти и начин на приготвяне
Символът на лятото
Наричат комбинацията съвременна кулинарна иновация
В Китай корите им се пържат, мариноват и консумират, в Африка приготвят супа от семките
5 големи ползи от вълшебния плод
За производството на сезонните плодове ритейлърът работи с шест родни производители
Любопитни факти, които не знаем
Те могат да причинят сериозни храносмилателни разстройства
Няма да повярвате за какво се ползва
Диетологът Мария Розанова предупреди, че яденето на семките може да причини храносмилателни разстройства
Тя бързо създава усещането за ситост, а фолиевата киселина в нея нормализира обмяната на мазнините в организма