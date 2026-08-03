ДА! На българската храна

Как да изберем перфектната диня? „Женските“ са най-сладки

Лятото е немислимо без нея

Как да изберем перфектната диня? „Женските“ са най-сладки
03 авг 26 | 13:49
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Михаела Михайлова

Как да познаете най-сладката и узряла диня?

Лятото е немислимо без сочна и ароматна диня, но не всяка която изглежда добре отвън е сладка. За да не останете разочаровани, обърнете внимание на няколко лесни признака:

  • Земно петно или петното на полето: Трябва да е наситено жълто или дори оранжево-жълто, а не бяло. Това значи, че е зряла на полето и на слънце.

  • Матова, а не лъскава кора.

  • При почукване трябва да се чува дълбок, кух звук.

  • Динята трябва да е тежка за размера си.

  • Ако дръжката е леко засъхнала, това е още един добър знак за зрялост.

Обърнете дъното на динята - тъмното петно не трябва да е по-голямо от главичка на габърче - това е женска, ако е голямо колкото два цента - това е мъжка диня...винаги женските са по сладки и сочни...

Следващият път, когато избирате диня, използвайте тези трикове и увеличете шанса да попаднете на наистина сладък плод!

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Автор Михаела Михайлова

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