Как да изберем перфектната диня? „Женските“ са най-сладки

Как да познаете най-сладката и узряла диня?

Лятото е немислимо без сочна и ароматна диня, но не всяка която изглежда добре отвън е сладка. За да не останете разочаровани, обърнете внимание на няколко лесни признака:

Земно петно или петното на полето: Трябва да е наситено жълто или дори оранжево-жълто, а не бяло. Това значи, че е зряла на полето и на слънце.

Матова, а не лъскава кора.

При почукване трябва да се чува дълбок, кух звук.

Динята трябва да е тежка за размера си.

Ако дръжката е леко засъхнала, това е още един добър знак за зрялост. Ето кои чушки правят превъзходен миш-маша

Обърнете дъното на динята - тъмното петно не трябва да е по-голямо от главичка на габърче - това е женска, ако е голямо колкото два цента - това е мъжка диня...винаги женските са по сладки и сочни...

Следващият път, когато избирате диня, използвайте тези трикове и увеличете шанса да попаднете на наистина сладък плод!