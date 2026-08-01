Тънкости на морската класика - миди натюр

Море, пясък и миди на трапезата. Това е морската класика, без която ваканцията не би била пълна. Особено ако сами сте събрали даровете на морето.

Какви са тънкостите в приготвянето на миди натюр?

Най-важното е, че мидата трябва да е жива при началото на готвенето. Това се познава по затворената черупка. Ако е отворена, трябва да се затвори при почукване. Не трябва да е счупена.

Второ - почистването. Всяка мида има водорасло, което трябва да се дръпне, за да се премахне.

В сгорещено олио се запържват лук и чесън до златисто.

След това се добавят добре изчистените миди и се поливат с чаша хубаво бяло вино или с бира. Вода не е нужно да се слага.

Трябва да се варят докато черупките се отворят. След това се добавя обилно количество масло и пресен девисил, или както го наричат в Североизтока - лющян.

Сол не е препоръчително да се слага докато се готви, защото стяга мускула на мидата.

Добър апетит!