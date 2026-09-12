Всичко за Миди

Следете всички новини, анализи и коментари за Миди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество ДА! На българската храна Здраве
Раздадоха 400 кг риба в Каварна

Раздадоха 400 кг риба в Каварна

Кметове готвиха засукани гозби, Цонко шашна със суджук от миди Китайска телевизия засне феста, шеф Сидония Радева зарадва гостите с паеля С кметско...

06 септември | 6:30
0 коментара
7328
Ядем повече хайвер и миди

Ядем повече хайвер и миди

Българите са започнали да ядат повече хайвер, скариди и миди, показва анализът на пазара на риби и аквакултура на земеделското министерство. Вносът на...

26 август | 6:25
0 коментара
15680