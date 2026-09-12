Бас отпреди четири години прати министър и кмет край тигана
Илин Димитров и Димитър Николов запретнаха ръкави в Ченгене скеле, а залогът се оказа туристическият сезон
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Илин Димитров и Димитър Николов запретнаха ръкави в Ченгене скеле, а залогът се оказа туристическият сезон
Море, пясък и миди на трапезата. Това е морската класика, без която ваканцията не би била пълна. Особено ако сами сте събрали даровете на морето.Какви...
Насочени за унищожаване са и 70 кг миди
Подобни вторични продукти от морските дълбини имат множество приложения
Поради рекордно високите температури
За предизвикателствата на природата споделят и от риболовния сектор
В истинско произведение на изкуството е превърнал фасадата на дома си Делян Витанов
През ваканцията похапването на морски деликатеси е част от приятните моменти
На остров Св. Анастасия празнуват с музика, изложби и детска анимация.
Кранево чака 15 000 през уикенда, кмет готви 300 литра рибена чорба 1 тон цаца, миди, калкан и всякакви други морски деликатеси ще бъдат предложени н...
Природонаучният музей в Бургас успя да откупи изключително ценни видове фосили, обявени на търг в най-големия интернет-аукцион "eBay". Експонатите - т...
Кметове готвиха засукани гозби, Цонко шашна със суджук от миди Китайска телевизия засне феста, шеф Сидония Радева зарадва гостите с паеля С кметско...
За поредна година в първите дни на септември в Каварна се провежда миден и рибен фест, който официално откриха кметовете на Каварна Цонко Цонев, на Ту...
Цонко Цонев се стяга за ново кулинарно приключение. "Миденото шоу трябва да продължи", обяви той във Фейсбук страницата си. Три дни яли, пили и се вес...
Богата програма предлагат фестивалите по морето за летовниците през лятото. За трета поред година Каварна ще проведе фестивала на фойерверките, като к...
Варна. 100 килограма черни миди са върнати обратно в морето, след като е заловен извършителят на бракониерския улов.Инспектори от отдел "Рибарство и к...
Българите са започнали да ядат повече хайвер, скариди и миди, показва анализът на пазара на риби и аквакултура на земеделското министерство. Вносът на...
Актьорът бе у нас за снимките на екшъна "Снайперист 5"
Добрич. На провелото се в края на миналата седмица заседание на ОбС - Каварна, съветниците са дали "зелена светлина" на втория голям инвестиционен про...
Добрич. Кметът на Каварна Цонко Цонев измайстори деликатеси с миди и предизвика одобрението и възторга на колегите си от българските общини, присъства...