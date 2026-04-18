Курортите се напълниха с развалена храна

Общо над 3,3 тона храни без документи, с изтекъл срок на годност или съхранявани в нарушение на закона са установили инспектори на Българската агенция по безопасност на храните в Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас. Всички те ще бъдат унищожени, съобщиха от Агенцията.

Два тона от тях са имитиращи сирена от предприятие за производство на имитиращи млечни продукти в Бургас. Върху опаковките има маркировка на друг производител на имитиращи продукти, което противоречи на изискванията. Дейността на целия обект е спряна заради множество нарушения, сред които напукан под, дупки, корозия и мръсотия по врати, прозорци, стенни покрития. Открити са големи количества неизползваемо оборудване и предмети без отношение към производствения процес. Намерени са също етикети за продукти, които обектът няма право да произвежда.

При проверки в търговски обекти на бургаски пазар са забранени и насочени за унищожаване 70 кг миди и риба и 60 кг месни и млечни продукти. Мидите и рибата са съхранявани при неподходящи температурни условия, на открито и без люспест лед. Останалите храни са без етикети и без документи за произход, което не гарантира тяхната безопасност, пише "Флагман".

