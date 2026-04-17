Труден май за 4 зодии

Май няма да донесе мир и стабилност на всички. За някои зодии този период може да бъде изпълнен с емоционални сътресения, напрегнати разговори и съдбоносни решения. Основното астрологично влияние ще бъде опозицията на Марс и Плутон, аспект, който носи засилен вътрешен смут, борба за контрол и конфликти, които вече не могат да бъдат избегнати.

Овен

Тъй като Марс, управляващата им планета, е в полето на дома и семейството, Овните ще бъдат особено чувствителни към натиск от непосредствената си среда през май.

Възможни са сериозни конфликти с членове на семейството или хора, които имат силно влияние върху живота им. Някой може да се опита да ги убеди да се откажат от това, което смятат за правилно. Ще бъдат отворени и важни теми, свързани с дома, работата и стандарта на живот. Предстои им период, в който ще трябва да вземат решения и да определят кой е наистина техният приоритет.

Рак

През май Раците очакват необходимостта от ясно определяне на граници и защита на това, което е най-важно за тях. Партньорът би могъл да промени отношението си или да постави нови изисквания, които ще повлияят на връзката и ще внесат допълнително напрежение в нея. Същевременно промените могат да се пренесат и във финансов план. Не са изключени промени в бизнес условията, договорите, застраховките или други задължения, които пряко влияят на чувството за сигурност.

Везни

През май Везните биха могли да се сблъскат със сериозни разногласия в партньорските отношения, особено що се отнася до пари, планове за бъдещето и споделени амбиции. Партньорът може да има съвсем различна представа за това как трябва да изглежда съвместният живот, което ще отвори пространство за спорове и напрежение. Ако в момента Везните се опитват да влязат в бизнес сътрудничество, са възможни препятствия, различни интереси и трудно споразумение.

Козирог

За Козирозите май ще бъде период на повишено напрежение и напрежение. Плутон ще ги насърчава да упорстват в амбициите и нагласите си, но това може да причини конфликти с партньора или любимите им хора. Компромисите ще бъдат трудни за постигане, особено когато става въпрос за важни житейски теми като споделено пространство, преместване или организация на семейния живот. Козирозите ще трябва да се научат, че отстъпването не е слабост, а начин за запазване на мира, пише zajeanta.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com