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Бангаранга! Дара отвърна на Филип Киркоров

Певицата с кратък, но остър коментар

Бангаранга! Дара отвърна на Филип Киркоров
03 юни 26 | 20:11
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Агенция Стандарт

След като Филип Киркоров обясни в социалните мрежи надълго и нашироко как благодарение на него България спечели Евровизия, победителката Дара се включи да разясни кой наистина стои зад успеха й на песенния конкурс.

"С цялото ми уважение, Бангаранга е написана през 2023 в Sofia Songwriting Camp", изтъкна певицата в коментар под поста на Киркоров в Инстаграм и поясни, че успехът на проекта се дължи на работата, таланта и отдадеността на нейния екип, Вирджиния Рекърдс, БНТ и международните продуценти.

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Автор Агенция Стандарт

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