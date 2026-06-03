Бангаранга! Дара отвърна на Филип Киркоров

След като Филип Киркоров обясни в социалните мрежи надълго и нашироко как благодарение на него България спечели Евровизия, победителката Дара се включи да разясни кой наистина стои зад успеха й на песенния конкурс.

"С цялото ми уважение, Бангаранга е написана през 2023 в Sofia Songwriting Camp", изтъкна певицата в коментар под поста на Киркоров в Инстаграм и поясни, че успехът на проекта се дължи на работата, таланта и отдадеността на нейния екип, Вирджиния Рекърдс, БНТ и международните продуценти.

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