Азис шокира народа с думите от гробницата на Мерилин Монро

Азис е в Лос Анджелис и използва възможността, за да отдаде почит на Мерилин Монро. Снимал се е пред криптата на актрисата и дори казва, че мислено си е поприказвал с нея. А разсъжденията на Азис за Мерилин Монро, които пусна в социалните мрежи, са доста интересни:

На 1-ви юни се навършват 100 години от раждането на Норма Джийн,известна по целия свят като Мерилин Монро.Първо образа на чалга културата по света.Красива, изрусена до бяло,силно гримирана, гола и мечтаеща за световна слава.Най-първата корица на списание ” Playboy” (Може би неслучайно точно до нея е и криптата на Хю Хефнър).

Готова на всичко, за да бъде говорено за нея. Пластична операция, една от първите в Холивуд за намаляване на носа. Извършена незаконно и при ужасяващи условия.

Връзки със спортисти,продуценти, президенти.

Побоища,скандали, субстанции и папараци. Съмнителни актьорски данни, но на кой му пука?! Всеки режисьор по онова време е искал Мерилин във филмите си.Не е ли странно?!

Познато ли ви е? В повечето си филми тя играе най- често себе си. Красива с убийствена походка. Тя завладя целия свят и накара всички момичета на планетата да искат да приличат на нея.Всички мъже по света оставаха със отворена уста при всяка нейна поява.

Обожавам я! За това отидох и занесох цветя на нейния гроб във Westwood Village Memorial Park в квартал Уестууд, Лос Анджелис, Калифорния. Снимах се до нейната крипта и си поприказвах мислено с нея.

Благодарих и за всичко, което е оставила на нас. Благодарих и за музата, очната линия и ярко червените устни. Мерилин, винаги ще те нося в сърцето си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com