Азис шокира народа с думите от гробницата на Мерилин Монро

Азис е в Лос Анджелис и използва възможността, за да отдаде почит на Мерилин Монро. Снимал се е пред криптата на актрисата и дори казва, че мислено си е поприказвал с нея. А разсъжденията на Азис за Мерилин Монро, които пусна в социалните мрежи, са доста интересни:
На 1-ви юни се навършват 100 години от раждането на Норма Джийн,известна по целия свят като Мерилин Монро.Първо образа на чалга културата по света.Красива, изрусена до бяло,силно гримирана, гола и мечтаеща за световна слава.Най-първата корица на списание ” Playboy” (Може би неслучайно точно до нея е и криптата на Хю Хефнър).
Готова на всичко, за да бъде говорено за нея. Пластична операция, една от първите в Холивуд за намаляване на носа. Извършена незаконно и при ужасяващи условия.
Връзки със спортисти,продуценти, президенти.
Побоища,скандали, субстанции и папараци. Съмнителни актьорски данни, но на кой му пука?! Всеки режисьор по онова време е искал Мерилин във филмите си.Не е ли странно?!
Познато ли ви е? В повечето си филми тя играе най- често себе си. Красива с убийствена походка. Тя завладя целия свят и накара всички момичета на планетата да искат да приличат на нея.Всички мъже по света оставаха със отворена уста при всяка нейна поява.
Обожавам я! За това отидох и занесох цветя на нейния гроб във Westwood Village Memorial Park в квартал Уестууд, Лос Анджелис, Калифорния. Снимах се до нейната крипта и си поприказвах мислено с нея.
Благодарих и за всичко, което е оставила на нас. Благодарих и за музата, очната линия и ярко червените устни. Мерилин, винаги ще те нося в сърцето си.
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