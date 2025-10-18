Азис разтърси сцената! Прави нещо невиждано у нас

Азис разтърси сцената. Обяви, че прави нещо, които никой друг шоумен у нас не е и помислял.

Мегазвездата на попфолка има една несбъдната мечта и това е да играе главна роля във филм. През годините не са липсвали покани към Краля на фолка, който е блесвал с кратки актьорски изяви. Хитовият певец обаче е отказвал повечето роли, които са му предлагали. Той искал да е в центъра на сюжета, в който ще участва, а не да се появи за една-две реплики.

След дълго чакане Азис решил да вземе нещата в свои ръце. За да реализира съкровеното си желание, той ще снима филм, при това май ще е автобиографичен. Такъв е актуалният слух в бранша.

„Сигурен съм, че първият български „Оскар“ ще бъде свързан с мен“, заяви Азис при скорошна медийна изява. Той не е сигурен дали престижната награда ще е лично за него, за чуждестранен филм, режисьор или сценарист. Краля на фолка е убеден само, че тъкмо неговото име ще се чуе във връзка със спечелен „Оскар“.

Азис пази в тайна намерението си да снима филм, така че за него вероятно знаят само малцина от най-близките му хора. Наскоро обаче Петя Дикова го издаде в края на интервюто му за предаването „Култ“. Азис беше силно изненадан и дори се стъписа, когато водещата спомена, че вероятно пази някои лични истории за филма.

