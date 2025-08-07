Азис, какъвто не познавате! Разплакващи думи за дъщеря си

Всеки в България е чувал за Азис и има свое мнение за стила и музиката на мега звездата. Но такъв, със сигурност не сте го виждали

Костинбродският славей разкри емоционалната си душа в разплакващ пост, посветен на рождения ден на дъщеря му Рая.

Азис честити рождения ден на единствената си наследничка с грабващи сърцето думи.

Дъщерята на певеца Рая стана на 18 години и очевидно иска да се изявява на сцена като баща си. Тя обаче предпочита театъра, а не музиката, пише Hotnews.bg.

Рожденият ден

„Това е Рая! Днес моето дете става на 18 години.Пожелавам ти здраве, мъдрост и успехи! Най- важното ти сама го постигна, стана добър човек.Ние с майка ти бдяхме над теб и виждахме как се превръщаш в човече с прекрасна душа, обожаваща животни, театър, балет…

Ти си всичко, за което мечтаехме.Сигурен съм ще станеш божествена актриса, както предрекох още в първите ти секунди, поемайки те от докторите.Ние най-ценното свършихме до тук.Сега всичко е в твоите ръце.Обичаме те и ще те подкрепяме докато сме живи“.

Скромното момиче

Дъщерята на Костинбродския славей си е спечелила име на скромно, ученолюбиво и странящо от всякаква показност момиче сред съучениците си и преподавателите в частния лицей в София, чиито недостъпни за средностатистическите български родители такси плащал заможният й татко.

Тя никога не парадирала със славата на баща си, за разлика от много свои връстници, даже не си падала и по чалгата, предпочитала американски поп и рап. Наследничката на Азис през 2026-а ще бъде абитуриентка.



