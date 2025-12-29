Луда надпревара за ролята на Стоичков. Невиждан кастинг

Кой ще бъде Стоичков? Кастингът за най-желаната роля започва

На 11 януари от 20:00 ч. NOVA дава старт на документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ – формат, който ще проследи най-необичайния кастинг в българското кино: търсенето на актьора, който ще влезе в кожата на Христо Стоичков в предстоящия биографичен филм.

Да играеш Камата – привилегия и изпитание

„Не мислете как се играе Христо Стоичков. Играйте това, което можете. Не бъдете страхливи!“ – така легендата се обърна към кандидатите. И думите му не са случайни.

Образът на Стоичков отдавна е надхвърлил футбола – той е символ на хъс, инат, победа и онази българска упоритост, която стига до върха на света. Момчето от Пловдив, което превзе „Камп Ноу“, спечели Златната топка и Златната обувка, и превърна 1994 г. в национален мит.

Да го изиграеш означава да понесеш тежестта на легендата.

250 кандидати и една мечтана роля

Интересът към кастинга е огромен – над 250 души се записват за участие. Само част от тях стигат до следващия етап, където ги очаква не просто прослушване, а пълноценна актьорска школа.

Участниците ще преминат през тренировки, задачи, импровизации и срещи с хора, които познават Стоичков лично. Целта е не само да се намери визуална прилика, а да се улови характерът – онзи вътрешен огън, който Камата носи.

Сано: „Животът му е направо за сериал“

Водещ на поредицата е Александър Сано, който признава, че работата по проекта е променила представите му за Стоичков: „Всички мислим, че го познаваме. А всъщност знаем само клишето. Животът му е толкова драматичен, че е направо готов за сериал.“

Журито – три гледни точки към една легенда

Кандидатите ще бъдат оценявани от силно жури:

Аня Пенчева – актриса с безпогрешен усет за присъствие и емоция

Мартин Макариев – режисьорът, който ще снима филма

Владимир Памуков – журналист и биограф на Стоичков

Във всеки епизод към тях ще се присъединяват и други популярни личности, които са били част от пътя на Камата. Те ще търсят не само талант, но и енергията, устрема и темперамента, които превърнаха Стоичков в световна емблема.

Пътят към филма – дълъг, амбициозен, национален

Риалити форматът е първата голяма стъпка към биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера е планирана за 2027 г. Проектът е замислен като национално кино събитие, което ще излезе извън България и ще представи историята на Камата на световната сцена.

NOVA застава зад филма като медиен партньор, а в екипа са още:

режисьор: Мартин Макариев

креативен продуцент: Александър Сано

биографичен консултант: Владимир Памуков

сценарист: Георги Ангелов

партньори: Winbet, Община Пловдив, Cloud9 Studios

„Имаш славна история, но нямаш филм“

Самият Стоичков разказва как е започнал проектът: „Казаха ми: „Христо, имаш една несвършена работа – нямаш филм!“. Погледнах ги лошо и им казах: „Ами тогава какво чакате? Направете го! И да стане хубав, защото… левачката ми още я бива!““

Кой ще бъде избраният?

От 11 януари, всяка неделя от 20:00 ч., зрителите ще станат свидетели на битката за най-желаната роля в българското кино. На финала само един ще чуе думите: „Вече играеш… Стоичков“ – и ще се превърне в лицето на филма, който България очаква от десетилетия

