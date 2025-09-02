Какво става? Взеха работата на Стоичков в "Кауфланд"

Нови хора се ангажират с една от най-големите ни хранителни вериги.

Красивите умове на Пловдив Демира Недева и Димана Праматарова станаха лица на кампанията на “Кауфланд” – “Смятай”.

Естествено, иконата на българския футбол Христо Стоичков си остава ангажиран с ковмпанията, както и неговата партньорка Дара. Но комплексари побързаха да превърнат шеговиги сравнения в желани истини...

Иначе, заедно с Деян Божков от Американския колеж възпитаничките на Математическата гимназия под тепетата се включват в информационната кампания за предстоящото присъединяване към еврозоната. Целта ѝ е да обяснява по ясен и точен начин превалутирането по фиксирания курс на БНБ на 1 евро за 1,95583 лв.

Тримата са сред най-изявени млади математици в България, прославили с успехите си страната ни, а лицата им вече са по билбордовете, измествайки поп звездата Дара и гения на футбола Христо Стоичков. Демира Недева е печелила множество национални и международни отличия, част е от няколко национални отбора по математика. Тази година тя ще е първокурсничка с пълна стипендия в Станфорд, където е приета на ранно класиране.

Димана Праматарова е носител на много награди от международни и национални конференции по математика. Тя се представи брилянтно в тазгодишното издание на RSI’25 (Research Science Institute) в Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA. Бъдещата дванайсетокласничка от МГ “Акад. Кирил Попов” се класира в топ 5 на бис-презентациите от всички 100 участници за изключителното представяне на своя научен проект по математика на тема “Weighted and Bounded Catalan numbers and their periodicities”.

Деян Божков е лауреат на специалната награда „Млади таланти“ на Института по математика и информатика към БАН и първенец от международния фестивал “Млади математици”.

В поредица от образователни клипове в кампанията тримата успешни млади българи ще ни подготвят за навлизането на еврото. Видеата поетапно ще бъдат представяни в публичното пространство.

“В месеците до преминаването ни към еврото за нас е много важно да създадем среда на максимално доверие, в която клиентите ни да се чувстват спокойни. Всеки един от етикетите ни се превалутира по фиксирания курс на БНБ и всеки наш клиент трябва да е абсолютно сигурен в това.

С новата ни кампания „Смятай!“ освен, че искаме да внесем повече спокойствие сред клиентите ни, започваме дългосрочно партньорство в подкрепа на математическите таланти на България”, съобщават от Кауфланд.

