Изненада. Тошко Йорданов смени работата
ВМърна се ксам стара професия
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ВМърна се ксам стара професия
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Германски работодатели търсят 280 български младежи, които да бъдат обучени за работа в строителството, хотелиерството, здравеопазването, селското сто...
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