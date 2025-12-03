Денят, в който Кралицата на трилъра изчезна

На 3 декември 1926 г. Англия се събужда с новина, която звучи като сюжет, излязъл от страниците на криминален роман. Агата Кристи – вече прочута авторка на детективски сюжети, любимка на читателите, изчезва безследно.

Вечерта Кристи целува дъщеря си Розалинд за лека нощ и напуска дома си в Бъркшир. Сяда зад волана на своя Morris Cowley и потегля в тъмнината. На следващия ден колата е открита изоставена край стръмен склон близо до Гилдфорд – фаровете все още светят, а вътре има документи и дрехи. От писателката няма и следа.

Вестниците гръмват, полицията започва мащабно издирване, а хиляди доброволци претърсват гори и езера. Дори Артър Конан Дойл, създателят на Шерлок Холмс, се включва, като носи ръкавица на Кристи на медиум, надявайки се спиритизмът да даде отговор. Великобритания живее в напрежение – сякаш самата кралица на загадките е решила да постави страната в ролята на детектив.

Но зад мистерията стои лична драма. Съпругът на писателката – Арчи Кристи, бивш пилот от Първата световна война – има любовна връзка с по-младата Нанси Нийл. Майката на Агата още приживе я е предупреждавала, че Арчи няма да ѝ бъде верен, но писателката не е послушала този съвет. През 1926 г. смъртта на майка ѝ и откритата изневяра на съпруга се превръщат в тежък удар.

Сред уликите са и две писма, които Кристи изпраща – едното до Арчи, другото до брат му. Арчи отказва да предаде своето на полицията, но брат му го прави. В писмото Агата пише, че ще отиде в спа център в Йоркшир, за да си почине. Въпреки това, изоставената кола кара властите да подозират най-лошото.

Единадесет дни по-късно, на 14 декември, писателката е открита в хотел „Суан Хидро“ в Харогейт. Регистрирала се е под името „Тереза Нийл“ – фамилията на любовницата на съпруга си. Разпозната е от друг гост на хотела. Кристи изглежда спокойна, но твърди, че не си спомня нищо от случилото се. Арчи е извикан, за да я прибере.

Официалното обяснение гласи, че писателката е страдала от амнезия, предизвикана от стреса след смъртта на майка ѝ, изневярата на съпруга и катастрофата с автомобила. Но мнозина остават скептични – обстоятелствата изглеждат прекалено драматични, за да са случайни.

Кристи говори само веднъж за изчезването си и не разкрива нищо повече, освен че е страдала от амнезия. След възстановяването си тя се връща към писането и продължава да твори със завиден успех. Но вече не е готова да толерира предателството на Арчи. През 1928 г. се развежда с него и по-късно се омъжва за археолога сър Макс Малоуан – човек, който остава неин верен партньор до края на живота ѝ.

Така мистерията се превръща в част от легендата. Изчезването на Агата Кристи остава едно от най-големите загадъчни събития на ХХ век – история, в която животът надминава въображението. И до днес никой не знае със сигурност какво се е случило в онази зимна нощ, но едно е ясно: самата Кристи успява да напише най-необикновения роман – този, в който главната героиня е тя самата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com