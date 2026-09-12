Тя продаде 750 млн. книги, но днес почти никой не я помни. Връзката с Даяна
Розови рокли, кученце под мишница и 90 витамина на ден – зад ексцентричния образ се крие жена с удивителна история
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Розови рокли, кученце под мишница и 90 витамина на ден – зад ексцентричния образ се крие жена с удивителна история
Той е първият в Истанбул с електричество и течаща топла вода извън османските дворци
Темата за брака се появява в произведенията на Кристи, което прави цитата за ранния брак още по-интересен
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Сюжетите на писателката до днес държат света в напрежение
Любовна афера на съпруга й стои зад мистерия 29
Те не само оставиха дълбока следа в историята
Агата Кристи, английска кралица и български царе са сред пътувалите в легендарното возило
Писатели разказват за него в романите си
Нейните книги заемат трето място по продажби след Библията
Историята вече е озаглавена „Те бяха десет”
Ким Катрал е звездата в „Свидетелят по обвинението“ по Bulgaria ON AIR
Гледаме хитови сериали и филим през април и май
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10-дневен фестивал отбелязва през есента 125 години от рождението на кримикралицата Експерти обявиха формула, чрез която читателите могат да посочат...
Английска класация вкара няколко британци сред писателския елит Коранът и Библията са сред топ 12 на най-обичаните книги в света Британски анализато...