Агата Кристи. Геният, който изигра блестящо изчезването си

През 2025 г. “Капан за мишки” отбеляза 30 000 си представление в Лондон

Криминалните истории на Агата Кристи пленяват публиката повече от век, но 50 години след смъртта й на 12 януари 1976 година, тя остава загадка. Рядко интервю за BBC от 1955 г. разкрива някои от тайните на писателката, която е толкова сложна като личност, колкото и сюжетите й. Агата Кристи е брилянтна в това да се крие на видно място, отбелязва медията.

Тя се е представяла като приветлива възрастна дама с кожено палто, която обичала градинарството, добрата храна, семейството и кучетата. Но зад тази уютна външност Кристи се наслаждавала на това да замисля бестселъри за отравяния, предателства и кръв. И така давала малко улики за вътрешния й гениален ум.

Кристи била срамежлива, но през 1955 г. била убедена да даде рядко интервю в за BBC. В него тя разкрила как едно нестандартно детство е разпалило въображението й, защо писането на пиеси е било по-лесно от сътворяването на романи и как е могла да завърши книга за три месеца.

Родена като Агата Милър в заможно семейство през 1890 г., тя е била обучавана предимно вкъщи. Когато я попитали защо е започнала да пише, Кристи отговорила: „Отдавам всичко на факта, че никога не съм имала никакво образование. Може би е по-добре да уточня това, като призная, че в крайна сметка съм отишла на училище в Париж, когато бях на около 16 години. Но дотогава, освен че ме учеха малко по аритметика, нямах никакви уроци, за които да говоря.“

Кристи описала детството си като „славно безделно“, но имала ненаситен апетит за четене. „Открих се, че измислям истории и играя различните роли, а нищо не те кара да пишеш така, както скуката. Така че, докато навърша 16 или 17 години, бях написала доста кратки разкази и един дълъг, мрачен роман.“ Кристи е завършила писането на първия си публикуван роман на 21-годишна възраст. След няколко отказа, „Мистерията в Стайлс“ е публикувана през 1920 г. Методът на отравяне и убийство, който е избрала за историята, произлиза директно от личния й опит по време на Първата световна война. Докато първият й съпруг Арчи Кристи е бил командирован във Франция, тя работила на вътрешния фронт като доброволна медицинска сестра в болница за ранени войници. Става асистент в болничната аптека, което й дава разбиране за лекарствата и токсините. В нейните разкази отрова се използва при 41 убийства, опити за убийства и самоубийства.

„Истинската работа се върши в обмислянето на развитието на вашата история“, казвала е Агата Кристи.

Типичната формула на криминалната писателка със световна слава започва със затворен кръг от заподозрени от един и същ социален свят и убийство, което генерира улики, водещи до кулминационна конфронтация. В центъра е частен детектив, като Поаро или мис Марпъл, които разплитат мистерията и разкриват истината на групата в драматична финална сцена. Тази структура, позната, но безкрайно адаптивна, е част от това, което прави творчеството на Кристи толкова трайно.

През 1926 г. тя публикува „Убийството на Роджър Акройд“, книга, която затвърждава професионалната й репутация, дори когато личният й живот се разпада през същата година. Скъпата на сърцето й майка умира и Арчи признава, че се е влюбил в друга жена. Иска развод.

Борейки се с мъката и писателска криза, самата Кристи става обект на мистерия. В една студена декемврийска нощ катастрофиралата й кола е намерена в пусто място в Съри да се люлее на една скала.

Започнало едно от най-големите издирвания на изчезнали хора във Великобритания. Историята имала всички предпоставки да се превърне в таблоидна сензация: известна авторка на криминални романи, изчезва, оставяйки след себе си улики, седемгодишна дъщеря, изоставена от красивия съпруг, заради по-млада любовница. Дори създателят на Шерлок Холмс - сър Артър Конан Дойл се намесил, като наел медиум, който да се свърже с Агата чрез една от ръкавиците й.

Десет дни по-късно Агата Кристи е открита на 230 мили от мястото на катастрофата в хотел в Харогейт, Северен Йоркшир. Теориите изобилстват: дали изчезването й е резултат от загуба на памет, преднамерен опит да се злепостави съпругът й или дори рекламен трик?

Кристи избрала да не разкрива мистерията в автобиографията си, като пише само: „И така, след болестта дойдоха скръб, отчаяние и мъка. Няма нужда да се спираме на това.“

Тя е също толкова деловита, когато става въпрос за тайните на стила си на работа, казвайки пред Би Би Си през 1955 г.: „Разочароващата истина е, че нямам кой знае какъв метод. Пиша черновите си на стара вярна машина, която притежавам от години, и намирам диктофона за полезен за разкази или за преработка на действие от пиеса, но не и за по-сложната работа по разработването на роман.“

През 1930 г. Кристи се омъжила за Макс Малоуан, археолог, 14 години по-млад от нея, шест месеца след като го срещнала по време на пътуване до Ирак. С общата им страст към древните култури, пътуванията на двойката в Близкия изток повлияват на истории като „Смърт на Нил“, публикувана за първи път през 1937 г. Новооткритото й щастие сякаш оказва дълбоко влияние върху работата й: през следващите девет години тя написва 17 романа.

За Кристи основното удоволствие от писането идва от измислянето на гениални сюжети. Тя казва: „Мисля, че истинската работа се върши в обмислянето на развитието на историята и в тревогите за нея, докато се получи както трябва.

Това може да отнеме доста време. След това, когато съберете всичките си материали, така да се каже, остава само да се опитате да намерите време да напишете книгата. Три месеца ми се струват доста разумно време за завършване на книга, ако човек може да се заеме с нея.“

В радио профила от 1955 г. театралният импресарио сър Питър Сондърс, който продуцира нейната хитова пиеса „Капанът за мишки“, казва, че Кристи има забележителна дарба да създава напълно оформени сцени и истории в главата си. „Веднъж я попитах: „Как върви новата пиеса?“ „Готова е“, каза ми тя. Но когато я попитах дали мога да я прочета, тя отговори обезоръжаващо: „О, не съм я написала.“ От нейна гледна точка пиесата от началото до края е била разработена до последния детайл. Писането й е било акт на обикновен физически труд.“

Това мнение е подкрепено от основателя на Penguin Books сър Алън Лейн, който казва, че за 25 години близко приятелство никога не е „чул щракването на пишещата й машина… въпреки изумителното количество и качество, които тя постоянно произвежда“. Той каза, че независимо дали организира ежедневната лагерна работа по време на експедиция в месопотамската пустиня или се занимава с бродиране вечер, „докато прави всички тези разнообразни неща, в ума й се заражда някаква нова пиеса или роман на Агата Кристи“.

Докато Кристи вярва, че една книга може да бъде изпипана за три месеца, тя казва, че пиесите „се пишат по-добре бързо“. По времето на интервюто на Кристи на BBC през 1955 г., три от нейните пиеси се играят в лондонския Уест Енд. „Капан за мишки“ вече чупи рекорди по боксофис, само три години след премиерата си.

Писането на пиеси е „много по-забавно от писането на книги“, според Кристи. Тя каза: „Не е нужно да се занимавате с дълги описания на места и хора или с това как да разпределите материала си. И трябва да пишете доста бързо, за да поддържате настроението и разговорът да тече естествено.“

През 1973 г. Кристи присъствала на честването на 21-ия рожден ден на „Капан за мишки“ в лондонския хотел „Савой“. Там бил оригиналният актьор в главната роля Ричард Атънбъроу, който предсказвал, че пиесата „може да се играе още 21 години“. Той добавил: „Няма да я сложа в същия клас като катедралата „Свети Павел“, но със сигурност американците решават, че ако дойдат в Лондон, непременно трябва да отидат и да гледат „Капан за мишки“.“

След като се превърна в най-дълго играната пиеса във Великобритания през 1957 г., единственото нещо, което можеше да я спре, беше пандемията от Covid през 2020 г. През март 2025 г. тя отпразнува 30 000 си представление и все още се играе и днес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com