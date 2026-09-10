Ататюрк, Хичкок, Агата Кристи и Грета Гарбо са обожавали лукса му

Хотел „Пера Палас“ в Истанбул е посрещал крале, държавници, писатели, шпиони и звезди като Грета Гарбо, Агата Кристи и Алфред Хичкок. Построен в края на XIX век за пътниците на „Ориент Експрес“, той се превръща в символ на лукса и модернизацията на града, а историята му е тясно преплетена с раждането на съвременна Турция. Сред събитията, на които хотелът става свидетел, е и първият новогодишен бал на младата република в нощта срещу 1 януари 1926 г., когато страната преминава към Григорианския календар.

Построен през 1892 г. и официално открит през 1895 г., за да приема пътници, пристигащи в Истанбул с „Ориент Експрес“, хотелът е сред пионерите на модерния лукс в Османската империя. Той е първият хотел в Истанбул с електричество и течаща топла вода извън османските дворци и разполага с първия електрически асансьор в града, често определян и като втория подобен асансьор в Европа.

По времето, когато е домакин на първия новогодишен бал от западен тип в младата Турска република, хотелът вече е бил, в град, известен като място на срещата между Изтока и Запада, своеобразен международен кръстопът, съобщава CNN.

Шестетажната неокласическа забележителност се намира на хълм в оживения квартал Бейоглу и гледа към Златния рог. Клиентелата ѝ се е променяла през годините, но оригиналният пищен дизайн на архитекта Александър Валори е запазен и след мащабната реставрация, приключила през 2010 г. Официалните източници потвърждават голямата реставрация от 2008–2010 г.; твърдението за отделна втора реновация през 2014 г. не е достатъчно добре подкрепено и затова го премахнах.

В Бейоглу тесните улици са претъпкани с коли и жълти таксита, посетителите се изсипват от оживените барове по стръмните улици, а ретро червени трамваи си проправят път сред пешеходците денем и нощем по близкия булевард „Истиклял“.

Въпреки това отвъд униформените портиери и въртящата се врата на „Пера Палас“ се разкрива разкошна капсула на времето с елементи на ар нуво и османски акценти. Мраморните стени и колони впечатляват с величие, но червените кадифени мебели и меката светлина от полилеите придават по-топла атмосфера. Гостите, предимно по-възрастни американци и европейци, преминават между сладкарницата, салона и бар „Ориент“.

Хотелът на Ататюрк, Агата Кристи и Грета Гарбо

Историята на хотела е неразривно свързана с раждането на съвременната турска държава под ръководството на Мустафа Кемал Ататюрк. През годините тук са отсядали и редица знакови личности от киното, литературата и политиката.

„Това е асансьорът, който нашият баща основател Мустафа Кемал е използвал, Агата Кристи е използвала, Алфред Хичкок е използвал“, казва Езги Пек, маркетинг координатор на хотела, докато просторният асансьор от тъмно дърво се изкачва през шестте етажа на сградата. Отзад има червена кадифена седалка, така че ВИП гостите от миналото да могат да пътуват в комфорт.

Списъкът с известни гости е дълъг. Има стаи, посветени на Грета Гарбо и Жаклин Кенеди Онасис, както и апартаменти в чест на танцьорката и шпионка Мата Хари и писателите Ърнест Хемингуей и Пиер Лоти. Хотелът има и стая, посветена на Алфред Хичкок, а стая 411 носи името на Агата Кристи и включва реплика на пишещата ѝ машина. Официалната история на хотела потвърждава, че всички тези личности са били сред гостите му.

Съществува популярна легенда, че именно в стая 411 Агата Кристи е написала романа си от 1934 г. „Убийство в Ориент Експрес“. Самият хотел я представя като неподкрепена с категорични доказателства история, затова е по-точно да се посочи като предание, а не като установен факт.

Началото на XX век е време на безпрецедентни сътресения в Европа и Азия. През първите около 40 години след официалното откриване на хотела през 1895 г. той става свидетел на управлението на трима османски султани, разпадането на Османската империя и създаването на Турската република.

След поражението на Османската империя в Първата световна война хотелът се превръща във важно място за представители на съюзническите сили по време на окупацията на Истанбул между 1918 и 1923 г. В същото време „Пера Палас“ се изпълва с руски емигранти, избягали след революцията от 1917 г., някои от които продават семейни ценности, за да оцелеят. Мустафа Кемал, тогава османски военен командир, също е чест посетител на хотела. Официалната му стая №101 по-късно е превърната в музей.

„Много е важно да покажем колко важна е тази сграда за историята на Турция“, казва Пек за уникалното наследство на хотела, вдъхновило историческата книга на Чарлз Кинг „Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul“, както и едноименния сериал на Netflix, вдъхновен от нея. Сериалът е художествена историческа драма и не е пряка екранизация на книгата в документален смисъл.

„Около 1870-те години в района е имало два големи пожара, защото всички къщи са били дървени“, казва Пек. Загубата на много от по-старите османски постройки проправя пътя за изграждането на нови булеварди и за преобразяването на квартала, включително появата на „Пера Палас“.

Пера, както районът е бил известен тогава, носи име, произлизащо от гръцка дума със значение „отвъд“. Политическият и религиозният център на Османската империя се намирал от другата страна на Златния рог, докато Пера, дом на еклектична смесица от общности, си спечелила прозвището „Малка Европа“. Западният начин на живот в района му създал репутация на място за забавления и по-свободни нрави, но също и за политика и интриги.

До началото на XX век никоя голяма сила „не е била изправена пред почти постоянните въстания, бунтове и партизански кампании, с които се е сблъсквал застаряващият султан Абдулхамид II“, пише Кинг в „Midnight at the Pera Palace“. По думите му броят на информаторите бил толкова голям, че табела в „Пера Палас“ настоявала правителствените агенти да отстъпват местата си в салона на плащащите гости.

Драматичният сериал на Netflix се развива в хотела по време на съюзническата окупация. Сюжетът проследява журналистка от наши дни, която се озовава през 1919 г. и се опитва да предотврати заговор срещу Мустафа Кемал.

Нощта, в която Турция „прескочи“ 585 години

Краят на Османската империя и създаването на Турската република водят до мащабни промени в страната. Една от най-символичните е реформата на календара. През декември 1925 г. е приет закон, с който от 1 януари 1926 г. Турция започва да използва Григорианския календар и западното летоброене за граждански цели. Така 1341 г. по използваното дотогава румийско летоброене е последвана от 1926 г.

Тук бих премахнал изцяло изречението, че Турция е била „последната страна в света“, която е направила този преход, както и сравнението със Саудитска Арабия през 2016 г. То е подвеждащо. Саудитската промяна от 2016 г. се отнася основно до използването на Григорианския календар в държавната администрация и заплатите, а и днес държави като Иран, Афганистан, Непал и Етиопия използват други основни граждански календари.

Преди шампанското да се отвори в полунощ в балната зала „Гранд Пера“, никога преди всички жители на новата Турска република не били „отбелязвали точно един и същ час, месец и година“, пише Кинг. Докато републиканското правителство все още номерирало годината според румийското летоброене, различните общности използвали и собствени системи. „Гръцките православни са използвали Юлианския календар, който е бил с тринадесет дни зад западния, или Григорианския, а религиозните евреи са следвали собственото си летоброене. Благочестивите мюсюлмани са брояли дните според изгрева, залеза и призивите за молитва.“

Самият хотел също определя бала на 31 декември 1925 г. като първия голям новогодишен бал на младата република.

„Ориент Експрес“ и началото на модерното пътуване

„Пера Палас“ днес се представя като музей-хотел и е защитена историческа сграда в Турция. Коридорите му са изпълнени с предмети, свързани с миналото му, включително носилка, използвана някога за превозване на заможни гости.

„Ориент Експрес“, пуснат през 1883 г., е пионер в международните железопътни пътувания на дълги разстояния. Първият влак потегля от Париж за Константинопол на 4 октомври 1883 г., като услугата постепенно се превръща в символ на луксозното пътуване между Западна Европа и Османската империя.

Появата на железопътния транспорт през XIX век е и един от катализаторите за въвеждането на стандартизирано време, тъй като различните местни часове в градовете и гарите създавали сериозни проблеми за разписанията. Първата широко използвана стандартизирана железопътна часова система е въведена от Great Western Railway във Великобритания през 1840 г.

Най-търсените стаи в „Пера Палас“ са тези, чиито френски балкони гледат към Златния рог.

„Снощи при пристигането си имахме изключителен залез“, казва Барбара Пул по време на закуска в ресторант „Agatha“. Тя е в Истанбул на почивка, след като е управлявала собствен хотел с колоритно минало – Casa de la Noche, бивш публичен дом в Сан Мигел де Алиенде, Мексико. Нейният приятел и партньор по бридж Майк Поуп избрал „Пера Палас“ за посещението им, „защото е историческо място“, и вече бил посетил музейната стая на Ататюрк №101.

Следобеден чай сред история

Салонът „Кубели“ е едно от най-впечатляващите пространства в „Пера Палас“, с куполовидните си тавани, мраморни стени и антични мебели. Там се сервира известният следобеден чай на хотела – богата селекция от сладки и солени изделия.

В оригиналния текст е посочена цена от около 80 долара на човек, но тъй като това е текуща търговска цена и може да се променя, бих я оставил само ако статията е публикувана непосредствено след проверка на актуалния ценоразпис.

За нощувките обслужването невинаги е на нивото, което човек би очаквал от петзвезден хотел – тази стара „гранд дама“ понякога показва възрастта си. Но със стаи, започващи от около 250 долара според оригиналната публикация, цената може да бъде по-ниска от тази в редица по-нови луксозни хотели в Истанбул, а историческият характер трудно може да бъде повторен.

