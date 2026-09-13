Ататюрк, Хичкок, Агата Кристи и Грета Гарбо са обожавали лукса му
Той е първият в Истанбул с електричество и течаща топла вода извън османските дворци
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Той е първият в Истанбул с електричество и течаща топла вода извън османските дворци
Услугата ще стартира на 15 април 2026 г.
Агата Кристи, английска кралица и български царе са сред пътувалите в легендарното возило
Писатели разказват за него в романите си
“Ориент Еспрес” повлиян от проблемите в българските железници
За първи път от над 15 години русенци не посрещнаха легендарния влак
Билетът за маршрута Париж-Истанбул тази година е около 8000 евро
Най-известният влак в света от романа на Агата Кристи "Убийство в Ориент експрес" влезе през Русе на българска територия. ВИП композицията тръгва от П...
94 ВИП персони, сред които и младоженци от Мелбърн, пътуват с легендарния влак "Ориент Експрес". Тренът вчера спря по обед на централна жп гара в Русе...
София. Има хора, които обичат влаковете, има и други, които предпочитат по-модерни средства за придвижване. Всички обаче се влюбват в Ориент Експрес,...