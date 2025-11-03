Тръгват нови влакове из Европа. Свързват уникални градове

Легендарният Ориент Експрес се завръща, а нови маршрути на спални влакове се появяват постоянно.

По-рано този месец бяха обявени планове за нощни влакове между Барселона, Милано и Брюксел, но най-новата вълнуваща новина е пускането на връзка между Швейцария и Скандинавия.

Швейцарските федерални железници (SBB) се подготвят да пуснат в продажба първите билети за изцяло нов нощен влак между Базел, Копенхаген и шведския град Малмьо. Влакът ще се движи три пъти седмично и ще бъде първата директна железопътна връзка между скандинавските страни и Швейцария.

Инициативата е подкрепена от швейцарското правителство, което изразява задоволство, че SBB "разширява международните си услуги и прави екологичното пътуване до Северна Европа още по-достъпно". То добавя, че въвеждането на тази връзка "отговаря на нарастващото търсене на устойчива, трансгранична мобилност".

Всеки влак ще разполага с места за 350 пътници в легла и седалки. Въпреки че билетите за седящи места ще бъдат по-евтини, пътуването е доста дълго, така че вероятно си струва да инвестирате в легло за по-комфортно изживяване.

Влакът ще тръгва от Базел в 17:35 ч. всяка сряда, петък и неделя и ще пристига в крайната си дестинация, Малмьо, в 9:35 ч. на следващия ден. Това са общо 16 часа - твърде дълго, за да прекарате цялото време седнали.

Обратните пътувания от Малмьо до Базел ще се извършват в четвъртък, събота и понеделник, с тръгване малко преди 19:00 ч. и пристигане на швейцарската гара в 11:30 ч., след като влакът е изминал над 1400 км. Други спирки по маршрута ще включват Франкфурт (Майн) Зюд, Хамбург, Оденсе, летище Копенхаген и други.

Услугата ще стартира на 15 април 2026 г., а билетите ще бъдат пуснати в продажба от 4 ноември, пише dir.bg

