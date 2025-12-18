Най-после добра новина за Лувъра

Лувърът в Париж ще бъде отворен за посетители по време на коледните празници, каза за радио "Франс ентер" директорката на музея Лоранс де Кар, коментирайки взетото наскоро решение на профсъюзите да продължат стачката.

"Ще си свършим работата по време на коледните празници. Разбира се, че ще приемаме посетители", каза Де Кар.

На въпрос относно стачката на служителите, които протестират срещу липса на ресурси, директорката на Лувъра отбеляза, че диалогът директно с Министерството на културата за подобряване на условията на труд е "отворен".

На 17 декември синдикатите съобщиха, че служителите на Лувъра са взели решение да продължат стачката, която започна на 15 декември. Същевременно някои служители се обявиха за безсрочна стачка.

Музеят не работеше на 16 декември, тъй като вторник е почивен ден. На следващия ден Лувърът беше частично отворен за посетители.

Стачката беше инициирана в знак на протест срещу методите на управление на музея, особено на фона на редица негативни събития през последните месеци, включително дръзкия обира на Галерията на Аполон посред бял ден през октомври.

Служителите изразяват недоволство от факта, че музейните помещения се затварят значително по-късно от установеното работно време поради недостиг на персонал, както и от техническите проблеми и общото състояние на сградата. В същото време те се сблъскват с увеличаване на работната натовареност, все по-строги методи на управление и противоречиви указания, които им пречат да предоставят услугите си "спокойно и ефективно".

"Ръководя музей по време на буря, но съм спокойна и решена да подкрепя неговите 2300 служители", каза Лоранс де Кар, предава БТА.

"Абсолютно съм убедена, че Лувърът не трябва да бъде съден в този момент на криза, а по това как я преодолява, трансформира се и става по-силен. Твърдо вярвам, че Лувърът ще излезе по-силен от тази криза", продължи тя.

На въпрос за бъдещето директорката на музея Лоранс де Кар отговори, че гледа напред и подкрепя проекта "Лувърът - Нов Ренесанс" за разрешаване на "структурните проблеми". "Ерата на временни мерки и дребномащабни ремонти в Лувъра приключи. Нуждаем се от цялостна визия, от голяма инвестиция, която ще ни извади от сегашните трудности", добави Де Кар.

