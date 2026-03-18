Иран екзекутира швед заради шпионаж

Иран е екзекутирал шведски гражданин, осъден за шпионаж, предаде Нова телевизия. Това е първи такъв случай от началото на войната срещу Израел и САЩ, съобщи шведският външен министър.

Мария Малмер Стенергард заяви, че Стокхолм е направил опит да спре изпълнението на присъдата, но без успех. Иранските власти съобщиха, че екзекутираният е Куруш Кейвани, обвинен в сътрудничество с израелското разузнаване Мосад. Той е бил арестуван по време на 12-дневната война през юни миналата година.

Мъжът е получил шведско гражданство през 2019 г., а самоличността му не беше официално потвърдена от шведските власти.

Междувременно Европейският съюз осъди в сряда екзекуцията, определяйки я като „брутален акт на безсмислено насилие". Върховният дипломат на блока Кая Калас изрази осъждането в официално изявление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com