Тръмп подписа рекорден военен бюджет с условия за Европа и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закона за бюджета за отбрана за следващата година, който възлиза на почти 1 трилион долара, предаде Ройтерс. Документът влиза в сила въпреки включените в него разпоредби за нова помощ за Украйна и ограничения върху възможностите на Тръмп да намали участието на Съединените щати в отбраната на Европа.

Рекорден бюджет и по-широки правомощия на Конгреса

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г. (NDAA) разрешава отпускането на рекордните 901 млрд. долара за 2026 г., което е с 8 млрд. долара повече от поисканите от президента републиканец средства. Той обхваща всички ключови параметри на отбранителната политика – от броя на поръчките на нови кораби, самолети и ракетни системи, през увеличението на заплатите на военнослужещите, до мерките за справяне с геополитическите заплахи.

Белият дом съобщи, че Доналд Тръмп е подписал закона без присъствието на репортери в Овалния кабинет. Законът за бюджета за отбрана е резултат от компромисен текст, който съчетава отделни мерки, приети както в Камарата на представителите, така и в Сената.

Разминаване с политиката на Тръмп за Европа

Законопроектът бе одобрен и от двете камари на Конгреса, въпреки че съдържа разпоредби за засилване на сигурността в Европа – линия, която влиза в противоречие с позициите на Републиканската партия. Доналд Тръмп е резервиран към укрепването на европейската отбрана и нееднократно е заявявал, че съюзниците трябва сами да поемат финансовата тежест за сигурността си, припомня Ройтерс.

Законът ограничава възможността на Пентагона да намалява числеността на американските войски в Европа под 76 000 души и забранява на командващия силите на САЩ в Европа да отстъпва поста върховен командващ на НАТО.

Помощ за Украйна и Балтийските държави

В рамките на закона за националната отбрана за фискалната 2026 г. са предвидени 800 млн. долара за Киев – по 400 млн. долара за всяка от следващите две години – по линия на Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI). По тази програма се закупуват оръжия за украинската армия от американски компании.

Документът одобрява и финансирането на американската Балтийска инициатива за сигурност, като отпуска 175 млн. долара в подкрепа на отбраната на Латвия, Литва и Естония.

„Златният купол“ и край на програмите за приобщаване

В изявление на Белия дом се посочва, че Доналд Тръмп е одобрил законопроекта, защото той кодифицира в закон редица президентски разпоредби. Сред тях са финансирането на системата за противоракетна отбрана „Златен купол“, както и премахването на програмите на Пентагона, свързани с разнообразие, равенство и приобщаване.

