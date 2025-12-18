Плоча в Белия дом предизвика нов политически спор във Вашингтон

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп привлече внимание с поставянето на възпоменателна плоча на видно място на колонадата на Белия дом, посветена на бившия президент Джо Байдън, предаде ДПА. Табелата съдържа остри формулировки, в които Байдън е определен като „най-лошия президент в американската история“, както и твърдения, че управлението му е довело страната „на ръба на унищожението“. На плочата е изписан и прякорът „Сънливия Джо Байдън“, използван от Доналд Тръмп по време на предизборната кампания.

Табелата повтаря позицията на Тръмп, че президентските избори през 2020 година, спечелени от Байдън, са били манипулирани, и отправя обвинения към демократа за началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 година. Плочата е част от галерия с президентски портрети, инсталирана по-рано на сградата на Белия дом, като при откриването ѝ отсъствието на портрет на Байдън направи впечатление. На негово място беше изложена снимка на т.нар. аутопен – механично устройство за възпроизвеждане на подписи.

Аутопенът от десетилетия се използва от американските президенти за подписване на рутинни административни документи. Представители на Републиканската партия обаче нееднократно поставяха въпроса дали по време на мандата на Байдън устройството не е било използвано за подписване на голям брой помилвания без негово лично участие. Републиканците също така изразяваха съмнения относно способността на Байдън, който наскоро навърши 83 години, да изпълнява пълноценно задълженията си до края на мандата, приключил през януари 2025 година.

По-рано тази година Джо Байдън заяви пред вестник „Ню Йорк Таймс“, че е одобрил устно всички помилвания, издадени в края на президентския му мандат, като подчерта, че решенията са били взети лично от него.

