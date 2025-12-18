Ключова реч на Тръмп! Всички това очакваха да чуят

С необичайно телевизионно обръщение в най-гледаното ефирно време президентът на САЩ Доналд Тръмп направи опит да си върне инициативата по най-чувствителната за американците тема – цените и разходите за живот. Речта дойде в момент, когато икономическите обещания от кампанията се сблъскват с реалността на все още висока инфлация и растящо обществено недоволство. Изявлението беше и ясен сигнал, че Белият дом вече мисли в логиката на междинните избори догодина, предаде Ройтерс.

„Наследих бъркотия и я оправям“

„Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям“, заяви Тръмп още във встъпителните си думи. Президентът, който често недоволства, че постиженията му не получават достатъчно признание, използва речта, за да изтъкне работата на правителството си през отминаващата година – от намаляването на незаконните пресичания на границата до понижаването на цените на някои стоки.

Цените като основен проблем

Обръщението даде възможност на президента да се спре и на разходите за живот – тема, която често отминава като преувеличена от демократите. И този път Тръмп обвини предшественика си Джо Байдън за високите цени, но на практика призна, че те остават сериозен проблем. „Ще сваля тези цени и ще го направя много бързо“, обеща той на американците.

Обещания за разцвет и чекове преди Коледа

В опит да подсили икономическото си послание Тръмп обеща „икономически разцвет, какъвто светът никога не е виждал“. Той обяви и че всеки американски военнослужещ ще получи еднократен чек от 1776 долара преди Коледа – символична сума, свързана с годината на Декларацията за независимост, от която догодина се навършват 250 години, отбелязва Франс прес.

Поглед към междинните избори

През ноември догодина Републиканската партия ще се бори да запази контрола си над Камарата на представителите и Сената. Демократите планират да съсредоточат атаките си върху растящите разходи за живот и здравеопазването, което според тях при управлението на републиканците става все по-недостъпно.

Икономиката – ахилесовата пета

На миналогодишните избори високата инфлация по време на управлението на Байдън помогна на Тръмп да победи демократичния си съперник Камала Харис. Оттогава обаче митническата политика на републиканеца създаде несигурност и допринесе за поскъпване в икономика, управлявана от неговия кабинет вече почти година. Така Тръмп, подобно на Байдън преди него, среща трудности да убеди американците, че икономиката е в добро здраве.

