Путин взриви Брюксел с обиди! „Малки прасета“ чакали срива на Русия

Руският президент Владимир Путин отправи една от най-острите си вербални атаки срещу Европа, наричайки европейските лидери „малки прасета“, които искали да се възползват от евентуален срив на Русия. Коментарите бяха разпространени от „Политико“ и „Гардиън“ и идват в момент на изключително напрежение между Москва и Брюксел.

Удар точно преди срещата на върха

Изявлението беше направено в навечерието на заседанието на Европейския съвет, на което се очаква лидерите на ЕС да обсъдят ново споразумение за осигуряване на финансиране за Украйна. Според Путин Европа се стремяла да си върне „нещо, което е загубила в предишни исторически периоди“, и да си отмъсти на Русия, използвайки настоящия конфликт.

Байдън като „виновник“, Европа като съучастник

На годишното заседание на руското министерство на отбраната Путин насочи критиките си и към бившия президент на САЩ Джо Байдън, когото обвини, че „съзнателно“ е отприщил войната в Украйна. По думите му след това „европейските малки прасета“ незабавно са застанали на страната на Вашингтон, отбелязва Политико.

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до мащабни западни санкции и до безпрецедентна дипломатическа изолация на Москва.

Закалена във война Русия

В същото изказване Путин заяви, че страната му е демонстрирала устойчивост „в икономиката, финансите, вътрешнополитическата ситуация и в сферата на отбранителния капацитет“. Той похвали руската армия, като подчерта, че „никой в света“ не разполага с толкова добра войска и че тя вече е „закалена във война“.

Тези думи идват на фона на предупреждение от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който миналата седмица заяви, че страните от алианса трябва да направят повече за подготовка за възможен мащабен конфликт и че Русия може да бъде готова за атака в рамките на пет години.

Диалог само при други политици

Путин заяви, че Русия остава готова за диалог с Европа, но според него това било невъзможно с „настоящото поколение европейски политици“. Въпреки периодичните декларации за отвореност към преговори, Кремъл продължава военните действия и отхвърля мирни предложения, които включват изтегляне от окупираните украински територии. Киев и съюзниците му обвиняват Москва, че използва разговорите като инструмент за натиск, а не за реална дипломация.

Срещи зад кулисите и познат език на омразата

Очаква се представители на САЩ и Русия да се срещнат през уикенда в Маями в рамките на усилията на администрацията на Доналд Тръмп да сложи край на близо четиригодишната война между Киев и Москва.

Междувременно агресивният език от Кремъл не е нов. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев използва израза „малки прасета“ за западните лидери още през 2022 г. в публикация в Телеграм. Днешните думи на Путин показват, че тази риторика вече не е периферна, а идва директно от върха на руската власт.

