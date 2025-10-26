Путин се хвали с нова ядрена ракета! Светът вижда сигнал за опасност

Русия проведе изпитание на новата си крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, способна да носи ядрена бойна глава и с потенциално неограничен обсег. Изпитанието бе лично докладвано на Владимир Путин от началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, който заяви, че ракетата е изминала 14 000 километра за 15 часа.

Светът реагира с тревога – не като на технологичен пробив, а като на нов акт на ядрена провокация, целящ да докаже, че Кремъл е готов да играе на ръба на катастрофата.

Ядрена демонстрация под формата на „тест“

Изпитанието на „Буревестник“ бе извършено на 21 октомври и по думите на Герасимов ракетата е изпълнила всички „маневри за избягване на противоракетна отбрана“. Путин, облечен в камуфлаж, прие доклада и обяви края на решаващите тестове, нареждайки подготовка за разполагане на системата.

Тази демонстрация е част от отдавнашната му стратегия на ядрено изнудване – политика, която превръща военните експерименти в инструмент на заплаха. Според експерти именно ядреният елемент прави проекта не толкова „иновативен“, колкото опасен и непредсказуем, с реален риск за околната среда и международната сигурност.

Путин срещу света

С изявлението си, че „руският ядрен щит е най-надеждният в света“, Путин за пореден път отправи послание на страх, прикрито като защита. „Буревестник“ 9М730, известен в НАТО като SSC-X-9 Skyfall, е представян от Москва като оръжие с неограничен радиус и непредсказуема траектория – но за международната общност това е нарушение на моралните и технологичните граници.

Вместо стабилност, Русия показва параноя; вместо защита – агресия. С всяка подобна демонстрация Кремъл доказва, че ядрената му политика вече не е средство за сигурност, а за самоунищожение.

Сянката на „Буревестник“

Тестът на ракетата бе посрещнат с тревога в западните столици. Международните наблюдатели напомниха, че именно този проект вече е довел до инцидент с радиационно изтичане през 2019 г. край Северодвинск.

„Буревестник“ не е символ на сила, а на безразсъдство, коментират експерти. В свят, който се опитва да предотврати нова ядрена надпревара, Путин напомня, че Русия е готова да върне часовника назад – към времето, когато заплахата от унищожение бе част от ежедневието.

