Дива радост в Кремъл от новата стратегия на САЩ

Решение на администрацията на Доналд Тръмп да промени националната стратегия за сигурност на САЩ предизвика изненадващо възторжена реакция в Москва. Кремъл приветства факта, че Русия вече не е описвана като „пряка заплаха“, въпреки че стратегическият документ не е прочетен в пълния си обем.

В самата Русия промяната се приема почти като политически жест, вместо като суха редакционна корекция в американска доктрина.

Кремъл аплодира публично

Говорителят Дмитрий Песков заяви пред руските агенции, че Кремъл смята решението за „положителна стъпка“. Според него промяната контрастира с предишните американски администрации, които след анексията на Крим и началото на войната в Украйна виждаха Москва като основна заплаха.

Фактът, че тази промяна се възприема в Русия като значимо събитие, показва колко силно Кремъл търси признаци за международно „успокоение“, дори когато става дума за нюанс в терминологията.

Русия празнува, без да е прочела документа

Песков уточнява, че Москва тепърва ще анализира новата американска стратегия. Това обаче не пречи на Кремъл да обяви промяната за дипломатически успех още преди да се е запознал с детайлите. В руските публични изявления доминира тон на облекчение, сякаш намалената категоричност в американския език е равна на стратегическа победа.

Вашингтон не се отказва от критиките

Според Ройтерс Тръмп търси по-бързо решение за конфликта в Украйна и различно тълкуване на стратегическата стабилност между двете държави. В същото време САЩ продължават да посочват действията на Москва като проблем за международната сигурност. Това означава, че смекчаването на езика е по-скоро дипломатическа формула, отколкото реална промяна в позицията на Вашингтон.

