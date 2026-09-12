Кремъл охлади надеждите за мир след срещата Лавров-Рубио
Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
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Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
“Ако някой друг иска да се заеме с това - моля”, добави държавният секретар
Песков увери, че подготовката върви, а чужди лидери вече проявяват интерес
Размаха пръст на Естория
Говорителят на Путин все още не е информиран за резултатите от преговорите в Берлин
Коментар на Дмитрий Песков
Москва приема думите на Вашингтон като нечувана ласкателност
Дмитрий Песков уверява, че Русия „усърдно“ решава украинския въпрос
Дмитрий Петков със специално изявление
Говори Дмитрий Песков
Говори Дмитрий Песков
Ние следим внимателно всички реакции, отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
Песков обвини европейските страни в конфронтационни изявления
Какво съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
Говори Дмитрий Песков
След заплахите на американския президент
След като бе съобщено, че е бил обстрелван от руска ракета за противовъздушна отбрана
Говори Дмитрий Песков
Западът продължава да използва Украйна като инструмент за нанасяне на поражение на Русия
Говори Дмитрий Песков