Напрежението расте! Кремъл проговори за дроновете над Полша

Дмитрий Петков със специално изявление

10 сеп 25 | 15:39
Мира Иванова

Във връзка с инцидента с дронове в Полша говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи, съобщиха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

 

Кремъл днес отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в полското въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде разгледан от министерството на отбраната, посочва Ройтерс.

Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното й пространство по време на инцидента и че тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени.

 

