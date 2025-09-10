Външно: Пълна солидарност с нашия съюзник Полша

„България изразява пълната си солидарност с нашия съюзник Полша. Повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност.“

Това написаха на страницата си в X от външното ни министерство по повод навлизането на 10 дрона, във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна, предаде бТВ.

„Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса“, каза още от МВнР.

От своя страна Полша днес поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск.

Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

Туск заяви, че дроновете са дошли от Русия. Той каза, че това е първият път, в който „руски дронове са свалени над територията на НАТО“.

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

