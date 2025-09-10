Свят

Извънредно! Полша вдигна изтребителите

Свали руски дронове

10 сеп 25 | 7:16
2210
Мира Иванова

Полша вдигна по тревога изтребителите си. Полските въздушни сили са свалили руски дронове, нарушили многократно въздушното пространство на страната. Това заявиха премиерът Доналд Туск и Военното командване на Полша.

Четири полски летища са затворени, а жителите на три области са били предупредени да останат по домовете си, докато не бъдат локализирани свалените дронове при операцията, в която са участвали и съюзнически изтребители.

Първоначалният сигнал за позицията на руските бойни дронове е бил подаден от украинските военновъздушни сили. Това е първият случай, в който членка на НАТО се намесва директно срещу руски активи от началото на войната в Украйна през 2022 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Войната в Украйна
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
shannon
преди 1 минута

ЩЕ УГОЛЕМИТЕ ПЕНИА СИ С +11 CM ЗА 28 ДНИ! Ще се радвате на страхотен сексуален живот, твърди и силни ерекции и младежка сексуална дееспособност, благодарение едва на една промяна!---&gt;&gt;&gt;&gt; https://come.ac/mpro

Откажи