Путин с нови заплахи. Европа да не пречи на „мирния процес“ в Украйна

Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат, заяви руският президент Владимир Путин в интервю за индийския вестник „Индия тудей“, публикувано в навечерието на неговата визита в Индия.

В разговора си той отново очерта претенциите на Москва към украински територии и повтори позицията си, че Русия ще наложи контрол над Донбас и Новорусия, „било то с военни или други средства“.

Руският държавен глава твърди, че Москва е предложила на Киев да изтегли войските си от Донбас, като уверява, че при такова действие „не би имало никакъв военен конфликт“. По думите му Украйна е предпочела да воюва.

В интервюто Путин заявява: „Казахме на украинците: Хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост – изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Не, те предпочитат да воюват. Е, сега се навоюваха.“

Путин коментира и своята среща със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп - като я определи като „много полезна“. Разговорите, казва той за „Индия тудей“, са се основавали на предложения, обсъдени с президента Тръмп по време на срещата им на 15 август в Аляска.

