Ново напрежение в Близкия изток след ирански удар в Ирак

Иранските въоръжени сили нанесоха ракетни удари по позиции на кюрдски групировки в Северен Ирак, съобщиха държавни медии в Техеран, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде ДПА.

По данни на КГИР атаките са били насочени срещу щабове на сепаратистки организации в автономната кюрдска област на Ирак. Иранските власти обвиняват тези групировки, че използват региона като база за дейност срещу Ислямската република.

Кюрдската партия на свободата (ПАК) - политическа организация на ирански кюрди, която действа в изгнание от територията на Ирак - съобщи, че атаката е била извършена с ракети и дронове. Според партията при ударите има убити и ранени.

Напрежението около кюрдските райони се засилва и на фона на информация, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона с кюрдски лидери в Ирак. Според друга кюрдска партия и публикация на вестник „Уолстрийт Джърнъл“ по време на разговора са били обсъдени следващи стъпки във войната срещу Иран.

По информация на ДПА американският президент обмисля възможността да подкрепи иракските кюрди срещу Техеран. В последните дни кюрдските сили са разположили значителен брой бойци по границата с Иран и поддържат връзки с кюрдското малцинство в самата Ислямска република.

Кюрдите са етническа общност от около 30 милиона души, които живеят основно в Ирак, Иран, Сирия и Турция. От десетилетия различни кюрдски движения се борят за създаването на собствена държава, а отношенията им с правителствата в региона често са белязани от конфликти и репресии.

Автономната кюрдска област в Ирак се оформя след свалянето на режима на Саддам Хюсеин през 2003 година и оттогава функционира като самоуправляващ се регион.

Иракското правителство обаче изглежда не желае да се включва в евентуални планове на Вашингтон. Премиерът Мохамед Шия ас Судани остава ангажиран със съществуващото споразумение за сигурност с Иран, заяви негов съветник.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com