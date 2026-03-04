Европейски страни готвят общи планове за евакуация при война

10 европейски държави се договориха да изготвят общи планове за евакуация на цивилни при евентуална голяма криза или военен конфликт. Инициативата беше обявена от Швеция и има за цел да подобри координацията между страните в Северна и Централна Европа при извънредни ситуации, като се използват поуките от войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Споразумението обединява Германия и Полша заедно с Естония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финландия, Исландия и Дания. Държавите ще разработят съвместни механизми за действие при масово преместване на хора през границите, включително планове за транспорт, контрол по границите, специални коридори за пътуване и координация между институциите.

Според шведското министерство на отбраната войната в Украйна е показала колко важно е предварителното планиране при подобни ситуации. „Опитът от Украйна показва, че временното преместване на населението позволява отбраната на страната да продължи, като същевременно се осигурява защита за цивилните“, се казва в официалното изявление.

След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 година милиони украинци напуснаха страната и потърсиха убежище в други европейски държави, отбелязва германската агенция ДПА. Именно този опит подтиква европейските правителства да търсят по-добра координация при евентуални бъдещи кризи.

Новите планове няма да се ограничават само до транспорт и логистика. Те ще включват и механизми за приемане и регистрация на евакуираните хора, както и специални мерки за защита на уязвими групи от населението.

От шведското министерство на отбраната подчертават, че основната цел на споразумението е да се подобри защитата на цивилните в случай на сериозна криза или, в най-крайния сценарий, война.

В същото време Кремъл нееднократно е заявявал, че Русия няма намерение да напада държави от НАТО.

Подготовката за подобни сценарии обаче вече се засилва в редица европейски държави. Още миналата година Естония, Латвия и Литва подписаха помежду си подобно споразумение и започнаха да разработват планове за реакция при извънредни ситуации, включително възможността стотици хиляди хора да напуснат домовете си при евентуална военна заплаха.

Финландия, която има обща граница с Русия с дължина около 1340 километра, също подписа подобно споразумение с Швеция през 2024 година като част от усилията за укрепване на гражданската защита в региона.

