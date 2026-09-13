Българската зимнина влиза в голямата игра, превзема световни пазари
Сладка, компоти, туршии и люти сосове ще се борят за вниманието на над 5000 професионални посетители
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Сладка, компоти, туршии и люти сосове ще се борят за вниманието на над 5000 професионални посетители
След рекордната гореща вълна те все по-често търсят градове със свеж въздух и поносими температури
Войната в Украйна е показала колко важно е предварителното планиране при подобни ситуации
Какво преживяха хората в Северна Европа
Повишението идва от източник в Западна Русия, твърди нидерландски институт
Най-големият транспортен проект на континента ще привлича контейнери от Азия Обединяваме половин Европа около "Южно-Северен поток" Свръхмодерна же...
Москва. Заместник-министърът на външните работи на Русия Алексей Мешков заяви в интервю за "Интерфакс", че НАТО дестабилизира Северна Европа и Балтийс...
Рибният пазар в Хамбург под вода, евакуират хиляди във Великобритания
Най-тежкия по всяка вероятност през последното десетилетие ураган с ветрове до 225 км/ч удари Северна Европа и нанесе щети във Великобритания, Германи...
Силна буря, за която предупредиха метеорологичните служби в Северна Европа, засегна Шотландия и няколко региона на Англия. В следствие на стихията са...
Метеорологичните служби в Северна Европа предупреждават за силна буря, която ще доведе до нарушаване на трафика на превозни средства, наводнения, об...