Зеленски отговори на Тръмп. Каза на кого вярва

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА. Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците от страна на американския си колега Доналд Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.

В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос. По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от Тръмп неотдавна.

Президентът на САЩ заяви в интервю за "Политико", че "Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори. Украинските лидери говорят за демокрация, но стигаме до момент, в който това вече не е демокрация. Украинският народ трябва да има възможност да направи своя избор". Тръмп уточни, че не знае кой би спечелил от евентуални избори в Украйна.

Американският държавен глава отново разкритикува Зеленски, че не е прочел мирния му план за Украйна, подчертавайки, че много хора умират и би било много хубаво, ако той го прочете. По думите на Тръмп Русия има предимство и винаги го е имала, тъй като е много по-голяма от Украйна, а това е фактор, който в даден момент ще направи разликата.

