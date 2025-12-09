Тръмп със сензационни думи за Украйна

Дошло е време в Украйна да се проведат президентски избори. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за американското издание на "Политико".

По думите му Киев ги отлага "под претекст на война", а това подкопава демократичните принципи. Той подчерта, че украинците трябва да имат избор и че е възможно Зеленски отново да спечели, но нов вот е необходим.

Тръмп казва, че по време на мандата си е предотвратил опасност от Трета световна война, която според него е можела да избухне заради войната между Русия и Украйна. Той подчерта, че конфликтът "никога не би се случил", ако е бил президент, и определи ситуацията като "трагедия за човечеството".

Американският президент критикува Володимир Зеленски, защото според него той все още не е прочел предложения от американската страна план за уреждане на конфликта. Според него близки съветници на Зеленски са одобрили документа, но самият украински лидер още не го е разгледал. "Зеленски е много добър търговец. Той накара корумпирания Джо Байдън да му даде 350 милиарда долара. Но вижте какво му донесе това - около 25 процента от страната му липсва.", коментира Тръмп.

Американският президент констатира, че Украйна губи територии още преди той да встъпи отново в длъжност и че руската армия "има превъзходство по размер". Въпреки това той похвали украинските войници за "храбростта и решителността им".

