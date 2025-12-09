Зеленски с подробности за изборите в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски, по време на посещение в Италия, реагира на упрека към американския лидер Доналд Тръмп, че избори в Украйна не са се провеждали отдавна. В коментар пред La Repubblica Зеленски каза: "Готов съм".

Тъй също така заяви, че Украйна ще бъде готова за избори през следващите няколко месеца, ако западните партньори помогнат за осигуряване на сигурността на страната.

"Тъй като този въпрос се повдига днес от президента на Съединените щати, ще отговоря накратко – готов съм за изборите. Освен това сега моля САЩ да ми помогнат, може би заедно с европейски колеги, да осигурим сигурност на изборите, и след това в рамките на следващите 60-90 дни Украйна ще бъде готова да проведе избори", каза той.

Според Зеленски има няколко въпроса относно процеса на организиране на потенциални избори. "Първо, сигурността, как да се прави, как да се прави под обстрел, под ракети. Що се отнася до нашата армия, въпросът е как ще гласуват.

А вторият въпрос е законодателната основа за легитимността на изборите", каза той пред репортери.

