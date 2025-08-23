Тежък конкурент иска властта от Зеленски

Стана ясно още веднъж, че енерал Валерий Залужни се готви да се кандидатира на бъдещите президентски избори в Украйна срещу настоящия държавен глава Володимир Зеленски.

Това съобщи американската журналистка Кейти Ливингстън, позовавайки се на източник от екипа на Залужни, предаде Билд.

Според нея бившият украински главнокомандващ, сега посланик в Лондон, тихомълком се подготвя да се кандидатира за президент. Все още няма официално потвърждение за това, нито пък съобщение за началото на предизборната му кампания.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче наскоро потвърди, че нови избори са напълно възможни в близко бъдеще - веднага щом страната излезе от военното положение.

"Залужни – бившият висш генерал на Украйна, сега посланик във Великобритания – „ефективно е започнал“ кампанията си, ми каза източник. Щабът му в Лондон вече е активен и набирането на персонал е в ход. Това не са просто спекулации", пише Ливингстън.

Според нея, генерал-лейтенант Сергий Наев ръководи предизборния екип на Залужни. Заместник-началник на щаба е депутатът Виктория Сюмар (партия „Европейска солидарност“). Медийната част на кампанията ще бъде ръководена от бившата журналистка на BBC-Украйна Оксана Тороп.

Полина Лисенко, бивш ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията, в момента заместник-директор на агенцията за борба с корупцията НАБУ, отговаря за международната стратегия.

Самият Залужни досега се е въздържал да говори за политическите си планове. В украинските социологически проучвания той отдавна е смятан за потенциален съперник на Зеленски с добри шансове за победа.

