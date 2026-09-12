Всичко за Конкурент

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Ще уча за архитект

Ще уча за архитект

Нямам конкурент на моята възраст, не крие стрелецът Агенция "Блиц" стана медиен партньор в кампанията на "Стандарт" за "Спортните чудеса" на България...

22 октомври | 5:15
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Емо от "Конкурент" се сгоди

Емо от "Конкурент" се сгоди

Емил Анчев, вокалистът на "Конкурент", изненада всички по време на концерта "БГ рок симфони" в НДК снощи. Музикантът поднесе годежен пръстен на Ани,...

25 ноември | 18:19
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Марчела: Дилов е ужасен

Марчела: Дилов е ужасен

"Любен Дилов е ужасен. Всяка вечер се затваряме в отделни стаи и се зомбираме пред компютрите. Той гледа тъпи филми и цапа", така Марчела, гаджето на...

13 декември | 19:00
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