Рок само рок в Мидалидаре: Васко Кръпката и Конкурент палят After Party сцената
Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
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Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
С дебелина от само 5,9 мм, той е снабден със силициево-въглеродна батерия с капацитет 4800 mAh
На кого подготвят кандидатурата за президент
В битката за кметския пост в София
ГЕРБ не издигна кандидат, защото Борисов ще изгуби, а него го е страх, каза политикът от "Изправи се БГ! Ние идваме!"
Инициативен комитет ще издигне кандидатурата на бившия служител на ДАНС Росен Миленов
Kитaйcĸaтa ĸoмпaния Кuаіѕhоu Тесhnоlоgу направи най-голямото технологично IPO
Microsoft пусна виртуалния си асистент Cortana на iPhone в директно предизвикателство на асистента на Apple - Siri. Освен Cortana на iOS пристига и ви...
Нямам конкурент на моята възраст, не крие стрелецът Агенция "Блиц" стана медиен партньор в кампанията на "Стандарт" за "Спортните чудеса" на България...
Всички други партии могат да си говорят каквото поискат, всички други и лидерите им могат да обявяват всеки за мафиот, престъпник и т.н. Няма кой да г...
Емил Анчев, вокалистът на "Конкурент", изненада всички по време на концерта "БГ рок симфони" в НДК снощи. Музикантът поднесе годежен пръстен на Ани,...
Стара Загора. Основният ни опонент на предсрочните парламентарни избори ще бъде ГЕРБ, останалите са конкуренти. Това заяви предишният президент на Бъл...
"Любен Дилов е ужасен. Всяка вечер се затваряме в отделни стаи и се зомбираме пред компютрите. Той гледа тъпи филми и цапа", така Марчела, гаджето на...
София. Изпълнителният комитет на УЕФА, чийто член е и президентът на БФС Борислав Михайлов, утвърди 32 кандидатури за домакинство на Евро 2020. Както...
Вашингтон. Световният гигант Google разработва алтернатива на интернет бисквитките. От компанията смятат, че те вече са твърде стари и не отговарят на...