Представиха евтин конкурент на iPhone Air и Galaxy S25 Edge с мощна батерия

В крак с актуалните тенденции Motorola пусна ултратънкия смартфон Moto X70 Air. С дебелина от 5,9 мм, новото устройство е близо до iPhone Air (5,6 мм) и Samsung S25 Edge (5,8 мм).

Истинското постижение обаче е използването на силициево-въглеродна батерия

от Moto, в сравнение с литиево-йонните батерии, открити в моделите на Apple и Samsung. Това позволи на инженерите да вместят батерия с капацитет 4800 mAh в ултратънкия дизайн. Скоростта на зареждане на Moto също е значително по-бърза: 68 вата с кабел и 15 вата безжично.

Освен това, металната рамка на Moto X70 Air е подсилена,

за да издържа на падания под различни ъгли. Той също така може да се похвали със сертификат IP68/IP69, гарантиращ защита от потапяне във вода и струи гореща вода.

За разлика от iPhone и Galaxy,

Moto X70 Air не се стреми да бъде флагман –

той използва чипсет от среден клас Snapdragon 7 Gen 4. Паметта обаче е най-съвременна: 12 GB LPDDR5X RAM и 256/512 GB UFS 3.1 памет, а също така разполага с 3D изпарителна камера за охлаждане.

Дисплеят е 6,7-инчов OLED с честота на опресняване от 120Hz и резолюция 1220p+. Това е плосък панел с пикова яркост от 4500 нита, 50MP селфи камера и вграден скенер за пръстови отпечатъци. Задната камера включва също 50MP основен модул със сензор Samsung и 50MP ултраширокоъгълен модул със зрително поле от 120°.

Moto X70 Air в момента се предлага само в Китай.

В световен мащаб ще се казва Motorola Edge 70. Цената все още не е обявена, но според запознати базовата версия ще струва около 300 долара.

