Легендарен телефон се завърна с уникална батерия
Колко струва новата Нокиа
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Колко струва новата Нокиа
Освен, че пречи на съня опасен е и за друго
Устройството трябва да съчетава лек и практичен дизайн, издръжлива батерия, качествен екран
Безжичното и бързото зареждане изискват повече внимание, особено ако корпусът започне да пари
Тежките приложения, яркият екран и плътните кейсове превръщат смартфона в малка печка
Проверката на настройката отнема минута и е полезна при необяснимо изтощаване в режим на готовност
Този метод не изисква инсталиране на допълнителни програми и дава забележим ефект веднага
Много хора дори не осъзнават, че устройствата им могат да се зареждат по-бързо
Някои от тези митове не са възникнали от нищото, но с течение на времето са загубили първоначалната си актуалност
Много модели сега могат лесно да издържат два или повече дни без презареждане
Обърнете внимание на следните признаци
Някои ежедневни навици могат да повредят захранването на устройството
Потребителите на iPhone могат да намалят изразходването на батерията
С дебелина от само 5,9 мм, той е снабден със силициево-въглеродна батерия с капацитет 4800 mAh
Най-важното е да използвате оригинални захранвания
Повечето от нас не се замислят за нюансите на зареждането, но те пряко влияят на живота на батерията
Има вградена функция, която изкуствено намалява живота на батерията на устройството
Смята се, че тази процедура помага за възстановяване на нормалната оперативност
Проблемите били само в България, в Тулуза и Малта - нямало
Пoтeнциaлът нa тexнoлoгиятa e впeчaтлявaщ