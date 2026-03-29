4 мита за зареждането на смартфона, които увреждат батерията

Популярните съвети за пестене на батерията често звучат логично, но в много случаи вече са остарели и дори вредни. Съвременните смартфони използват литиево-йонни и литиево-полимерни батерии, които работят по съвсем различен начин от старите технологии. Затова и част от „златните правила“, които хората следват от години, всъщност могат да ускорят износването на устройството, пише Make Use Of.

Мит 1: Трябва да разреждате напълно батерията на смартфона

Старият навик да изчаквате батерията да падне до 0% преди зареждане вече не е актуален. Напротив - това натоварва батерията и съкращава нейния живот.

Много по-добра практика е да зареждате телефона, когато нивото падне до около 20-30%. Така се избягва дълбокото разреждане и се запазва здравето на батерията. При нужда може да се използва и режим за пестене на енергия, който ограничава фоновите процеси.

Мит 2: Бързото зареждане вреди на батерията

Това е един от най-разпространените страхове, но в повечето случаи е неоснователен. Съвременните смартфони са проектирани да работят безопасно с бързо зареждане и разполагат със защити срещу прегряване.

Дори при използване на по-мощно зарядно устройство, телефонът сам регулира скоростта на зареждане. Това означава, че няма риск да се „пренатовари“ батерията.

Мит 3: Затварянето на приложения пести батерия

Много потребители смятат, че постоянното затваряне на приложения удължава живота на батерията. В действителност ефектът често е обратен.

Съвременните операционни системи управляват фоновите процеси автоматично и ефективно. Когато принудително затваряте приложения, телефонът изразходва допълнителна енергия, за да ги стартира отново. По-важно е да се контролира кои приложения работят активно във фонов режим.

Мит 4: Не трябва да оставяте телефона да се зарежда през нощта

Това правило също вече не важи. Новите смартфони спират зареждането при достигане на 100% или използват интелигентни алгоритми, които забавят процеса и щадят батерията.

Зареждането през нощта не е опасно и дори може да бъде по-удобно, тъй като намалява нуждата от допълнително зареждане през деня.

Здравословни навици за зареждане на смартфона

Вместо да се следват остарели митове, експертите препоръчват да се обърне внимание на реално важните фактори. Поддържането на умерена яркост на екрана, изключването на ненужни функции като постоянно активен дисплей или гласови асистенти и редовните софтуерни актуализации имат много по-голямо значение.

Ограничаването на излишните известия и приложения също може да намали натоварването на батерията. Именно тези малки, но последователни навици са ключът към по-дълъг живот както на батерията, така и на самото устройство.

