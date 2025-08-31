Технологии

Как трябва да зареждаме телефона, за да не "умре" батерията

Повечето от нас не се замислят за нюансите на зареждането, но те пряко влияят на живота на батерията

Проблемът с ускореното износване на батерията остава актуален за всички.

За него са загрижени от собствениците на ултрабюджетни смартфони до тези, които притежават топ флагмани. Основната причина е проста: повечето потребители не се замислят за нюансите на зареждането, а те пряко влияят на живота на батерията.

За да не изхабите батерията преждевременно и да удължите максимално експлоатационния й живот,

най-често се препоръчва да следвате тези пет правила:

  • Не разреждайте батерията „до нула“ и не я зареждайте до 100%. Оптималният диапазон е от 20% до 80%.
  • Не оставяйте смартфона си да се зарежда за цяла нощ. Когато батерията достигне 100%, тя започва да претърпява ненужни цикли на зареждане-разреждане, което ускорява износването й.
  • Не използвайте телефона си, докато се зарежда. Това ще доведе до нагряване на батерията и ще намали ефективността на зареждане.
  • Избягвайте прегряване. При 55°C батерията се износва почти 4 пъти по-бързо, отколкото при комфортните 25°C.
  • По-добре е да се откажете от безжичното зареждане. То води до допълнително нагряване на смартфона, което ускорява изтощаването на батерията.

Но основният фактор, влияещ върху деградацията на батерията, все още е използването на неоригинални USB-C кабели (в случай на microUSB, можете да използвате почти всякакви) и Lightning, или евтини китайски безжични зарядни устройства от AliExpress и други онлайн платформи.

 

Това е така, защото

марковото зарядно устройство се създава от производителя,

като се вземат предвид специфичните изисквания и характеристики на батерията на вашето устройство. То осигурява оптимално напрежение и ток, което прави процеса на зареждане възможно най-безопасен и щадящ.

 

Неофициалните кабели могат да доведат до прегряване, пренапрежения и в най-лошия случай дори до повреда на телефона. Подобна е ситуацията и с безжичните зарядни устройства:

бюджетните опции често не осигуряват достатъчно охлаждане.

Освен това, надеждният кабел за зареждане не е задължително да е скъп. Основното е, че е сертифициран. Например, за устройства на Apple се препоръчва да изберете аксесоари с маркировка MFi (Made for iPhone & iPad). Те преминават тестове за съвместимост и отговарят на стандартите за качество, гарантирайки безопасно зареждане.

 

