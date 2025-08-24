Телефонът ви се изтощава бързо и се зарежда дълго? Опитайте това!

Ако вашият смартфон се зарежда по-бавно, разрежда се по-бързо и не държи заряд дори един ден,

може би е време да калибрирате батерията, особено ако никога преди не сте правили това.

Калибрирането на батерията е процес на „синхронизиране“ на действителното ниво на заряд на батерията с това, което показва смартфонът.

Тази процедура нулира параметрите на контролера на батерията и възстановява индикацията за ниво на заряд.

По същество калибрирането „учи“ телефона отново правилно да определя състоянието на батерията. Това от своя страна има положителен ефект върху автономността на устройството и цялостното здраве на батерията.

Как да калибрирате батерията на телефона си

Разредете напълно смартфона си, докато се изключи сам. Заредете телефона си до 100% и го оставете свързан със зарядното устройство за още 8-10 часа, без да използвате устройството през това време. Изключете смартфона си и го оставете да се зарежда още един час. Изключете кабела, след което го включете отново за няколко минути. Изключете отново смартфона си и го оставете да се зарежда още един час.

След като всички стъпки са изпълнени можете да включите устройството и да го използвате както обикновено. Батерията ще бъде калибрирана и всички статистически данни ще бъдат презаписани.

Можете също да използвате специални приложения за калибриране на батерията.

Тяхната работа се основава на факта, че помощната програма получава информация за капацитета на батерията директно от контролера на захранването и, използвайки тези данни, извършва статистическа обработка и преизчисляване на параметрите на батерията.

Една такава програма е AccuBattery. Освен за калибриране, тя ще ви бъде полезна и при други проблеми с батерията на вашето Android устройство. На iPhone тази опция е налична по подразбиране. Тя се намира в раздела „Настройки“ - „Батерия“ - „Състояние на батерията“.

Смята се, че подобна процедура помага за възстановяване на точността на показване на заряда и подобряване на ефективността на батерията.

Но не бива да злоупотребявате с калибрирането - достатъчно е да го правите 3-4 пъти годишно.

По-честото изпълнение ускорява износването на батерията.

Като цяло, макар калибрирането на батерията да не е задължителна процедура, то може да помогне за оптимизиране на производителността на батерията и удължаване на живота ѝ. Ако обаче вашият смартфон продължава да се разрежда бързо, трябва да потърсите други причини за проблема.

