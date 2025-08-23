Смартфонът на Тръмп иде, но вече прилича на... (СНИМКИ)

Изцяло американският смартфон от екипа на Тръмп, обявен през юни тази година, наближава да бъде пуснат на пазара, както съобщи Trump Mobile в X. Но сега очакваният вид на смартфона се е променил значително, отбелязват медии.

Първоначално „Тръмпфонът“ изглеждаше много подобен на най-новите модели iPhone Pro, но сега външният му вид е идентичен с този на Galaxy S25 Ultra.

Любопитно е, че видът е копиран от уебсайта на производителя на калъфи Spigen: ако се вгледате внимателно, можете да видите, че това е рендер на смартфон в калъф Spigen, чак до логото на компанията, което Trump Mobile вероятно са забравили да премахнат. Дори Spigen забеляза това, оставяйки коментар в социалните мрежи: „Подготвяме съдебен иск...“

В прессъобщение компанията заяви, че

„чакането почти приключи“ за Trump Phone T1,

чието пускане първоначално беше планирано за септември. В момента сайтът не посочва конкретна дата на пускане.

По-рано се оказа , че изцяло американският смартфон на Тръмп се е оказал обикновен китайски телефон с Android. Компанията рекламира устройството като „100% произведено в САЩ“, но всъщност това е ребрендиран T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

„Тръмпфонът“ ще има 6,8-инчов AMOLED дисплей, 12+256 GB памет, 50+2+2 MP камери и батерия с капацитет 5000 mAh. Планирано е да се продава за $499.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com